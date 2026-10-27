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Tecnologia

Jogo Pokémon Unite será encerrado em celulares e no Nintendo Switch; entenda

Jogo gratuito lançado em 2021 terá partidas encerradas, mas manterá uma biblioteca para consulta de Pokémon, trajes e conquistas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 14h08
Cinderace correndo à esquerda, Pikachu voando com eletricidade, Greninja e Gengar usando ataques, Mr. Mime assustado e Talonflame atacando, com o logo Pokémon UNITE no canto superior esquerdo, em um cenário de arena esportiva
Pokémon Unite será encerrado em março de 2027. (Pokémon Unite/Divulgação)
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Jogo Pokémon Unite será encerrado em celulares e no Nintendo Switch; entenda Priorize VEJA no Google

A The Pokémon Company confirmou nesta terça-feira, 27, que o Pokémon Unite será encerrado nas três plataformas em que opera, Android, iOS e Nintendo Switch, em 23 de março de 2027. Rumores sobre a desativação do jogo circulavam desde a semana passada. Um motivo oficial não foi divulgado pela empresa até o momento.

Lançado inicialmente no Switch em julho de 2021, o Pokémon Unite é um jogo gratuito de estratégia e ação no qual duas equipes de cinco jogadores se enfrentam em tempo real. Desenvolvido pela TiMi Studio Group em parceria com a The Pokémon Company, o game permite controlar personagens da franquia Pokémon, que evoluem durante as partidas e usam habilidades especiais para marcar pontos e derrotar adversários.

A venda de gemas Aeos, novas assinaturas e renovações automáticas do UNITE Club estão suspensas a partir desta terça. Uma atualização destinada à preservação de coleções e conquistas será lançada no próximo 12 de novembro. Ela permitirá que os jogadores obtenham moedas especiais por meio de bônus de login e missões, e poderão ser trocadas por outros itens como licenças de Pokémon e roupas de treinador. A loja virtual também terá descontos de até 80% em itens.

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Também haverá uma biblioteca para consultar parte do conteúdo do jogo após o desligamento: as partidas deixarão de funcionar, mas a ferramenta permitirá visualizar Pokémons e seus trajes, modificar a aparência do treinador, conferir conquistas e mais recursos. A empresa alerta que os dados não poderão ser transferidos entre dispositivos. O torneio Pokémon UNITE Aeos Crown 2027 Tokyo permanece confirmado, com classificatórias a partir de 5 de dezembro.

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