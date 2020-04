Inscrições para realizar entregas por app dobraram depois da quarentena

Ainda de acordo com o executivo, o número de restaurantes com pedidos registrados na plataforma atingiu 160 mil em março, alta de 11% em comparação aos 142 mil de fevereiro.

Controlado pelo grupo brasileiro de tecnologia Movile, o iFood atualmente conta com 140 mil entregadores cadastrados, além de outros 200 mil terceirizados que atendem diretamente restaurantes.

O Uber Eats, braço de entrega da Uber, está diversificando a atuação para atender à crescente demanda no Brasil. Em São Paulo, foram adicionadas novas categorias a partir desta quarta-feira (1°), após acordos com redes de farmácias, lojas de conveniência e pet shops para oferecer entregas de produtos básicos. O objetivo é expandir esses serviços para outras cidades brasileiras já nos próximos dias, disse, em comunicado.

A colombiana Rappi também está acelerando a expansão no Brasil, com planos de triplicar a quantidade de assistentes pessoais de compras em supermercados. No início de março, a Rappi informou alta de aproximadamente 30% em todas as entregas na América Latina nos dois primeiros meses de 2020 em comparação aos dois últimos meses de 2019.

