Facebook e Instagram removem vídeo de Bolsonaro por violação de regras

O Facebook e o Instagram removeram na segunda-feira, 30, um vídeo postado pelo presidente Jair Bolsonaro no domingo, em que ele reuniu várias de pessoas durante um passeio em Brasília e voltou a se posicionar contra o isolamento social, defendido por autoridades de saúde e por seu próprio ministro de saúde como medida eficaz para conter o coronavírus.

De acordo com um porta-voz do Facebook, a plataforma remove “conteúdo no Facebook e Instagram que viole nossos Padrões da Comunidade, que não permitem desinformação que possa causar danos reais às pessoas”.

A decisão da empresa de Mark Zuckerberg foi semelhante ao do Twitter, que, no domingo, excluiu dois vídeos do presidente, publicados na mesma situação do passeio por Brasília. Facebook e Instagram mantiveram, porém, o vídeo em que o presidente está em um supermercado.

Em comunicado, o Twitter disse que “anunciou recentemente em todo o mundo a expansão de suas regras para abranger conteúdos que forem eventualmente contra informações de saúde pública orientadas por fontes oficiais e possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir COVID-19.

No caso do tuítes, Bolsonaro entrou para o hall de autoridades que já levaram uma suspensão, composto até então por somente uma pessoa: Nicolás Maduro, da Venezuela.