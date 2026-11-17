A organização do The Game Awards (TGA), principal premiação de games do mundo e considerada informalmente como o ‘Oscar do videogame’, divulgou nesta terça-feira, dia 17, os games indicados à premiação.

Na categoria Jogo do Ano, a principal e mais cobiçada do evento, os indicados são:

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Resident Evil Requiem

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

A lista de indicados surpreendeu também os fãs brasileiros na categoria Melhor Criador de Conteúdo, que teve a indicação de Rafael ‘Lange’ Cellbit, streamer que despontou anos atrás por transmissões de games e atualmente se destaca pela criação e realização da série de RPG de mesa Ordem Paranormal e também pela criação do game Enigma do Medo, desenvolvido pelo estúdio Dumativa.

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Os vencedores serão revelados na premiação que acontece no dia 10 de dezembro com transmissão gratuita pela internet. A VEJA integra pela primeira vez o júri que vai selecionar os vencedores de cada categoria. Inclusive, o Brasil representa o 3º maior júri do TGA 2026, com um total de 14 veículos – atrás apenas de Estados Unidos e Reino Unidos, ambas as regiões com 17 veículos cada uma.

O The Game Awards acontece no dia 10 de dezembro, com transmissão ao vivo para o mundo todo e apresentação do jornalista Geoff Keighley, criador da premiação. Em 2025, o grande vencedor da noite foi o RPG francês Clair Obscur: Expedition 33, com 13 indicações e 9 estatuetas, incluindo Melhor Jogo.