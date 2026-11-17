GTA 6 e Zelda duelam por prêmio máximo no ‘Oscar’ do videogame
Principal premiação da indústria de games, The Game Awards revela melhores jogos do ano em cerimônia no dia 10 de dezembro, em Los Angeles
A organização do The Game Awards (TGA), principal premiação de games do mundo e considerada informalmente como o ‘Oscar do videogame’, divulgou nesta terça-feira, dia 17, os games indicados à premiação.
Na categoria Jogo do Ano, a principal e mais cobiçada do evento, os indicados são:
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Resident Evil Requiem
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
A lista de indicados surpreendeu também os fãs brasileiros na categoria Melhor Criador de Conteúdo, que teve a indicação de Rafael ‘Lange’ Cellbit, streamer que despontou anos atrás por transmissões de games e atualmente se destaca pela criação e realização da série de RPG de mesa Ordem Paranormal e também pela criação do game Enigma do Medo, desenvolvido pelo estúdio Dumativa.
Os vencedores serão revelados na premiação que acontece no dia 10 de dezembro com transmissão gratuita pela internet. A VEJA integra pela primeira vez o júri que vai selecionar os vencedores de cada categoria. Inclusive, o Brasil representa o 3º maior júri do TGA 2026, com um total de 14 veículos – atrás apenas de Estados Unidos e Reino Unidos, ambas as regiões com 17 veículos cada uma.
O The Game Awards acontece no dia 10 de dezembro, com transmissão ao vivo para o mundo todo e apresentação do jornalista Geoff Keighley, criador da premiação. Em 2025, o grande vencedor da noite foi o RPG francês Clair Obscur: Expedition 33, com 13 indicações e 9 estatuetas, incluindo Melhor Jogo.