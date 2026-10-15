‘GTA VI’ pode concorrer ao Game Awards, o Oscar dos videogames

A organização do The Game Awards (TGA), principal premiação de games do mundo e considerada informalmente como o ‘Oscar do videogame’, divulgou mais detalhes sobre o evento deste ano, incluindo a data limite na qual jogos devem ser lançados para serem elegíveis aos prêmios.

Nesta temporada, a data limite é dia 20 de novembro, o que torna o aguardado Grand Theft Auto VI (GTA 6) elegível para os principais troféus, incluindo Melhor Jogo.

Além disso, o TGA revelou também a lista de veículos de imprensa que vão compor o júri desta edição do evento. Dentre as novidades, está a inclusão de VEJA como um dos veículos brasileiros a compor a lista.

Por sinal, o Brasil representa o 3º maior júri do TGA 2026, com um total de 14 veículos – atrás apenas de Estados Unidos e Reino Unidos, ambas as regiões com 17 veículos cada uma.

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O The Game Awards acontece no dia 10 de dezembro, com transmissão ao vivo para o mundo todo e apresentação do jornalista Geoff Keighley, criador da premiação. Em 2025, o grande vencedor da noite foi o RPG francês Clair Obscur: Expedition 33, com 13 indicações e 9 estatuetas, incluindo Melhor Jogo.