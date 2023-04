Governo ainda não sabe onde serão erguidas novas usinas nucleares

O governo está procurando áreas para a construção de novas usinas nucleares. O Plano Nacional de Energia 2030 prevê a construção de até oito novas instalações, mas os locais ainda não foram escolhidos. Hoje estão em operação apenas as usinas de Angra 1 e Angra 2, no Rio. As obras de Angra 3, também no Rio, não foram concluídas.

Os estudos para a construção de novas usinas nucleares são realizados pelo Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Gonçalves Dias, assinou resolução prorrogando por mais 180 dias o prazo para conclusão dos trabalhos técnicos do grupo.

O governo federal tem buscado parcerias para desenvolver tecnologias de ponta para o setor nuclear. Angra 1 e 2 produzem 1,2% da energia elétrica do país. Na área naval, o governo desenvolve o projeto de construção de submarinos movidos a propulsão nucelar. Um dos países que mais investem em tecnologia nuclear é a China, que recebe a visita do presidente Lula.