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Tecnologia

Game brasileiro transforma VAR em quebra-cabeça engenhoso

Eye of the Match: The VAR Game desafia jogadores a analisar lances polêmicos, aplicar as regras do futebol e resistir a tentativas de manipulação de resultados

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 16h17
Três monitores de estilo retrô em uma mesa azul. O central exibe um jogo de futebol com jogadores em campo verde. À esquerda, um monitor mostra um homem em uma transmissão LIVE. À direita, outro monitor exibe DISCIPLINARY ACTION SYSTEM. Um controle de videogame e um livro vermelho estão na mesa, com uma caixa de diálogo sobreposta: Use your computer tools to inspect the replay
Analisar lances polêmicos e aplicar a regra é o desafio de jogo indie sobre VAR (Critical Leap/Divulgação)
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Confie no Brasil para dar um tempero todo especial a qualquer aspecto do futebol. A evidência mais recente disso é Eye of the Match: The VAR Game, um simulador de árbitro de vídeo criado sozinho por André Cardoso, um recifense que atualmente mora na Espanha – e torcedor do Náutico!

O jogo foi uma das atrações na Brasil Game Show da Critical Leap, distribuidora que vai cuidar do lançamento para o mundo todo, e a equipe de VEJA teve oportunidade de testar.

Eye of The Match transforma uma das principais inovações tecnológicas do futebol mundial nos últimos anos em um divertido e engenhoso quebra-cabeça. A fórmula lembra o clássico indie Papers, Please: a pessoa que joga é apresentada a um conjunto de regras que deve fazer valer ao analisar uma variedade de situações apresentadas.

Os paralelos aqui são óbvios e as soluções criativas. Na cabine do árbitro de vídeo você recebe uma fita VHS (lembra delas?) com um lance polêmico a ser analisado. Seu equipamento permite avançar, retroceder e até mudar os ângulos da jogada.

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A etapa seguinte é indicar o que deve ser feito. Cartão amarelo? Vermelho? Pênalti? Que jogador cometeu? Com tudo isso feito, o próximo passo é mandar as decisões para avaliação. Quanto mais precisa a aplicação da regra, mais pontos você ganha.

Interface de jogo com uma fita VHS preta à esquerda e um menu MATCH à direita. Na fita, adesivos de cartões de futebol (amarelo e vermelho), camisa amarela com número 2 e símbolo de proibido futebol. O menu exibe escudos e camisas de futebol amarelas e vermelhas numeradas, indicando jogadores.
Analisar o lance na fita VHS e indicar quais são os jogadores a penalizar com cartões são parte do gameplay de Eye of the Match (Critical Leap/Divulgação)
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Conforme se avança, lances mais complexos são enviados para análise, alguns até incluindo mais de uma decisão a ser tomada, o que aumenta a quantidade de pontos adicionais de precisão que você pode ganhar. Não só isso, o fator ‘extra campo’ também pesa: Eye of the Match promete apresentar uma narrativa que vai testar os limites éticos do árbitro virtual, com ofertas de dinheiro para favorecer certas equipes.

Tudo isso é apresentando em um visual colorido e caricato, que lembra games 3D de épocas mais antigas, como os queridos jogos de Winning Eleven no PS1. O pacote todo é muito inteligente e cativante, transformando uma novidade de um esporte tão querido em um puzzle gostoso de decifrar.

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Eye of the Match: The VAR Game ainda não tem data de lançamento marcada e tem versão programada para PC.

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