Música brasileira e ficção científica se encontram de uma maneira única e intensa em lunr.radio.taxi, game nacional em produção para computadores pela desenvolvedora indie Talbone e o coletivo Soin, focado em jogos digitais contraculturais, audiovisual, quadrinhos e cultura.

No game se controla um táxi do futuro capaz de navegar pelo espaço sideral, mas o ritmo da estrada é literalmente na batida de música eletrônica brasileira: o game tem uma parceria com o selo musical Speedtest Rave e cada fase é ao som de estilos como brega funk, forrô eletrônico e outros hits underground.

A jogabilidade abraça também essa pluralidade e mistura corrida com games de ritmo, uma combinação que a equipe de produção chama de Driftmo. Isso pois para avançar pelas estradas virtuais é necessário derrapar nas curvas para enfrentar obstáculos, ou seja, fazer um ‘drift’, como tão popularizado nos filmes da série Velozes & Furiosos e outros games de corrida.

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O visual e gameplay de lunr.radio.taxi não esconde suas inspirações em nomes consagrados dos games, como F-Zero, Crazy Taxi e Jet Set Radio, mas se apropria de alguns elementos familiares para apresentar uma experiência nova e surpreendente – e de DNA intensamente brasileiro.

As pistas são desafiadoras, a trilha sonora é divertida e a identidade visual é colorida e impactante, simulando áreas de trabalho de computadores antigo, mas com um ar de retrofuturismo.

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O game ainda não tem data de lançamento revelada, mas uma demonstração gratuita para PC já está disponível para testar no Steam.