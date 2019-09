Facebook lança dispositivo com câmera e tela para videochamadas

O Facebook revelou nesta quarta-feira, 18, novos modelos de seus dispositivos de bate-papo por vídeo chamado Portal. Os aparelhos são reformulações de um produto que fracassou em vendas no ano passado, mas que agora traz atualizações para conseguir competir no mercado de hardware de streaming de TV e speakers, que são dominados por Amazon e Google.

O lançamento acontece quando o Facebook tenta se aproximar de formas mais privadas de comunicação, depois de anos de crescimento lento de usuários, escândalos de compartilhamento de dados e pedidos de mudanças em sua abordagem quanto à moderação de conteúdo.

A empresa diz que os dispositivos vêm com tecnologia para rastrear os movimentos corporais das pessoas durante as chamadas. O principal recurso do Portal, quando lançado em sua primeira versão, foi a inteligência artificial (IA) de rastreamento de pessoas, que recorta o vídeo para manter todos ao redor do dispositivo no quadro, e pode seguir um usuário específico.

Agora, segundo o Facebook, essa tecnologia de IA está mais precisa. É possível usar a cor das roupas de uma pessoa para distingui-la das outras. E seria possível a prática de interações em grupos com recursos de realidade aumentada.

Os modelos padrão do Portal, que serão lançados em 15 de outubro, chegarão em versões de 129 e 179 dólares. O Portal TV custará 149 dólares e chegará às prateleiras em 5 de novembro.

O Facebook espera que a natureza social de seus produtos seja seu ponto de venda, permitindo que os usuários assistam a programas juntos enquanto interagem por videochamada na mesma tela e tenham interações com a assistente pessoal Alexa, da Amazon.