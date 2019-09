Youtuber é preso por tentar invadir a Área 51

A polícia de Nevada prendeu o youtuber Ties Granzier e seu amigo, Govert Charles Wilhelmus Jacob Sweep, ambos holandeses, por invadir o Prédio de Segurança Nacional no estado americano, que fica próximo da Área 51. Granzier, que possui um canal no YouTube, conta com uma audiência de cerca de 730 mil inscritos.

A prisão foi realizada na terça-feira 10, depois que a dupla foi avistada caminhando em um prédio próximo da instalação militar. No carro que usavam foi encontrada uma câmera com as imagens que eles fizeram para postar no site de vídeos.

Semanas atrás, um evento viral, criado com ares de meme no Facebook, já reunia mais de 2 milhões de participantes, convidando pessoas para invadir a Área 51 no dia 20 de setembro. No entanto, foi excluído com o argumento de que violava os padrões da comunidade. Outros dois eventos foram criados em seguida, mas com a data de 19 de setembro.

Os youtubers que foram presos disseram à uma afiliada da Rede ABC que eles sabiam sobre os eventos, mas que não “visitaram” a Área 51 com a mesma intenção. Não se sabe se a dupla conseguiu captar imagens das instalações, mas todo o material em vídeo foi apreendido e os segredos daquela base militar continuam seguros.