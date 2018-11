Facebook e Instagram estão fora do ar, relatam usuários

Desde a manhã desta terça (20), o Facebook apresenta falhas em diversas partes do mundo. De acordo com o site Down Detector, os maiores focos estão no Brasil, Estados Unidos e Europa. Usuários do Instagram também relataram dificuldades para acessar seus perfis.

Por volta das 11 horas da manhã (horário de Brasília) 4.064 usuários registraram instabilidades, com quase metade sendo falha total no sistema da rede social. Uma hora depois, 3.068 pessoas reportaram erros também no Instagram.

No Twitter, a queda já se tornou assunto mais comentado dos trending topics mundiais. A hashtag #facebookdown conta majoritariamente com reclamações do exterior, e reúne diversos prints das falhas.

Daí justamente quando você precisa do Facebook… #FacebookDown pic.twitter.com/tnmCumbrxF — Mari Fortunato (@marifortunatoo) November 20, 2018

cada semana é um vazamento ou um bug diferente no @facebook #facebookdown pic.twitter.com/WOTJZ6wRGp — rxvxl (@unlimitedbull3t) November 20, 2018

Alguns usuários também brincaram com a instabilidade do Facebook, que já apresentou outra falha de sistema nas últimas semanas.