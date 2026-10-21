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EA fecha estúdio responsável e cancela em definitivo novo ‘Mass Effect’

Fechamento do estúdio impacta cerca de 400 funcionários e interrompe desenvolvimento de novo game

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 18h02 | Atualizado em 21 out 2026, 18h30
Personagem de videogame com armadura escura e arma futurista vermelha brilhante, mirando em criaturas alienígenas esqueléticas em um cenário noturno de batalha com luzes roxas e azuis
Estúdio foi comprado pela EA em 2007 (BioWare/Divulgação)
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A Electronic Arts (EA) anunciou nesta quarta-feira, 21, o encerramento da BioWare, um de seus maiores estúdios, com cerca de 400 funcionários, e a interrupção consequente do novo título de Mass Effect. A BioWare foi a responsável por desenvolver a franquia Mass Effect, além de outros jogos, como a também franquia Dragon Age e Baldur’s Gate.

O estúdio confirmou o fim das atividades nesta quarta-feira. Em nota, a BioWare afirmou que “não há nada fácil em dizer essas palavras. Nosso foco agora está em nosso time incrivelmente talentoso que colocou seus corações nesses jogos, e devem ser ajudados nessa transição”. A desenvolvedora também foi responsável por games como Neverwinter Nights, Anthem e alguns Star Wars.

“Por mais de 30 anos, a BioWare foi mais que um estúdio. Foi uma casa para roteiristas, desenvolvedores e jogadores que trouxeram esses mundos à vida”, afirmaram. “O que gerações da BioWare construíram juntos deve ser celebrado e lembrado. Esses jogos se tornaram muito mais porque você os jogou, debateu escolhas, se apaixonou pelos personagens, e fez desses mundos o seu (… ) De todos nós na BioWare, obrigado por serem a parte mais significativa de nossa história”.

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A decisão da EA fecha um dos maiores estúdios da empresa. No total, cerca de 400 funcionários serão impactados, o equivalente a 3% de toda a companhia. Desde 2007, a BioWare se tornou parte da EA, quando foi comprada pela companhia. Em 2025, a própria EA também foi comprada por um grupo de investidores, dessa vez por US$ 55 bilhões.

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