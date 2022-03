Como se proteger de casos como os de ‘O Golpista do Tinder’

O lançamento do documentário O Golpista do Tinder, na Netflix, levantou diversas preocupações acerca dos encontros marcados por apps de relacionamento. O filme conta a história dos golpes arquitetados pelo israelense Simon Leviev para ganhar dinheiro de mulheres com quem flertava no aplicativo. No fim das contas, Leviev, se passando por um milionário russo, conseguiu mais de dez milhões de dólares de suas vítimas.

Casos como o do israelense, porém, são mais comuns do que se pode pensar. Um levantamento feito pela Psafe, especializada em cibersegurança, apontou que uma em cada quatro pessoas que se envolveu com perfis falsos em apps e redes sociais passou por algum tipo de perda financeira.

Já uma pesquisa conduzida pela empresa Kaspersky revelou que o perfil de usuários que mais frequentemente se tornam vítimas de fraudes no ambiente dos namoros virtuais têm uma idade média de 50 anos. Além disso, foi apontado que 15% de quem usa aplicativos de relacionamento já caiu em golpes.

Nesse cenário, pode ser difícil se sentir seguro ao se relacionar com um desconhecido online. Contudo, há medidas que podem ser tomadas para garantir o bem-estar dos envolvidos. O app Inner Circle, usado para os mesmos fins que Tinder e Bumble, por exemplo, criou um guia para ajudar o usuário a navegar de forma adequada por esse ambiente.

As principais dicas são simples. Desconfie de pessoas que fizerem perguntas muito pessoais logo no começo da conversa, fique atento a possíveis inconsistências no discurso do outro e pense duas vezes ao se conectar com usuários que não aceitam fazer chamadas de vídeo ou se encontrar pessoalmente. Ademais, pedidos de ajuda financeira jamais devem ser aceitos.

Com mais atenção e pouca ingenuidade, é possível evitar casos como o de Simon Leviev e criar um ecossistema seguro para quem quer encontrar possíveis parceiros online. Se todos prestarem bastante atenção, o israelense pode se tornar um dos últimos golpistas do Tinder.