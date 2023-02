Como manter sua conta no Twitter segura gratuitamente

Desde que assumiu a gestão do Twitter, Elon Musk vem buscando novas formas de monetizar a rede social. A receita preferida do bilionário até agora vem sendo oferecer uma série de recursos pagos para quem escolhe ingressar no aplicativo. No último sábado, os usuários foram surpreendidos com mais uma novidade. Agora, eles devem escolher entre assinar o novo serviço premium ou perder a camada adicional de segurança de suas contas, a autenticação em duas etapas.

A mensagem informou que o recurso só estará disponível para quem pagar 8 dólares por mês para assinar o Twitter Blue. A nova regra passará a valer a partir do dia 19 de março e os usuários que não pagarem pelo serviço terão seus perfis bloqueados até remover a verificação de segurança.

Embora a autenticação em dois fatores seja a preferida de muitos usuários por adicionar uma camada extra de proteção, ainda existem outras formas de reforçar a segurança de uma conta sem recorrer ao serviço pago do Twitter.

Aplicativos de autenticação, por exemplo, podem oferecer mais segurança ao seu perfil. Eles funcionam como uma chave de segurança. A chave de segurança é um pequeno dispositivo, que pode ser levado para qualquer lugar, e gera um conjunto aleatório de números que devem ser usados para confirmar o login em uma conta. Os aplicativos de autenticação seguem a mesma lógica, porém, podem ser facilmente instalados nos celulares, sem necessidade de um dispositivo separado.

Incorporar um aplicativo de autenticação ao seu sistema de segurança de contas é relativamente simples. O primeiro passo é escolher e baixar um dos vários aplicativos gratuitos disponíveis em sua loja de aplicativos. Se preferir não usar o Google ou o Microsoft Authenticator, existem outras opções, incluindo Authy, Duo Mobile e 1Password – disponíveis em lojas da Apple e do Android.

Com o aplicativo escolhido instalado, basta abrir a versão desktop do Twitter e clicar no ícone que mostra as elipses em um círculo. Lá, você encontrará “Configurações e privacidade”, depois “Segurança e acesso à conta” e, finalmente, “Segurança”. Então, você pode selecionar “Aplicativo de autenticação” e seguir as instruções para configurá-lo. O Twitter pedirá que você compartilhe seu endereço de e-mail para fazer isso, caso ainda não o tenha feito.

Quando estiver tudo pronto, você pode usar os códigos numéricos gerados automaticamente em seu aplicativo de autenticação para adicionar uma camada extra de segurança ao fazer login no Twitter.