Como limitar uso de inteligência artificial nas redes sociais da Meta

A Meta utiliza ferramentas de inteligência artificial (IA) em suas redes sociais, como Facebook, Instagram e WhatsApp, para aprimorar a experiência do usuário e oferecer serviços personalizados. No entanto, essa prática tem gerado preocupações, principalmente em relação à privacidade e ao uso de dados pessoais.

Fotos, legendas, publicações, comentários de perfis públicos são utilizados para para melhorar serviços como o Meta AI, um assistente integrado que responde a perguntas e sugere ações nas plataformas. A empresa afirma que as informações coletadas são analisadas para entender as relações entre elas e permitir a criação de conteúdo a partir de comandos dos usuários.

Uma das principais preocupações dos usuários é a forma como a Meta coleta e utiliza dados pessoais. Mesmo que os internautas se oponham ao uso de suas informações, a empresa pode continuar lançando mão de dados que aparecem em postagens feitas por outras pessoas. Isso levanta questões sobre o controle sobre suas próprias informações.

Além disso, as interações com o Meta AI no WhatsApp não são criptografadas de ponta a ponta, o que significa que as mensagens podem ser acessadas pela empresa para moderação e treinamento da IA. Essa falta de criptografia gera receios sobre a segurança das conversas.

Os usuários têm o direito de se opor ao uso de seus dados, mas as implicações dessa coleta ainda são amplamente debatidas. Para restringir o uso da inteligência artificial nas redes sociais da Meta, como Facebook, Instagram e WhatsApp, no Brasil, os usuários têm algumas opções disponíveis. Aqui estão os passos essenciais:

Facebook e Instagram

1. Oposição ao Uso de Dados

– Acesse a Central de Privacidade: Entre nas configurações do Instagram ou Facebook e localize a Central de Privacidade.

– Solicite a Oposição: Você pode se opor ao uso das suas informações para treinamento de IA. Isso inclui dados públicos como fotos, postagens e comentários. Para fazer isso, insira o e-mail associado à sua conta em um formulário específico disponível no site da Meta e envie sua solicitação.

2. Ajustes nas Configurações do Aplicativo

– Desativar Botões de IA: Nas configurações do aplicativo, vá até “Conversas” e desative a opção que permite mostrar o botão do Meta AI em plataformas como Instagram, Facebook e Messenger. Isso pode ajudar a limitar interações indesejadas com a IA.

3. Monitoramento e Remoção de Dados**

– Revisão de Conteúdos Públicos: Lembre-se de que mesmo ao se opor ao uso de seus dados, a Meta pode continuar utilizando informações que apareçam em postagens feitas por outros usuários que mencionem você. Portanto, é aconselhável revisar suas configurações de privacidade e ajustar quem pode ver suas postagens.

4. Acompanhamento Legal

– Fique Atento às Normas Locais: A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) no Brasil tem se manifestado sobre a coleta de dados para IA, e é importante acompanhar as regulamentações que podem afetar esses processos.

WhatsApp

1. Excluir Conversas com a Meta AI

– Abra o WhatsApp: Localize a conversa com a Meta AI na sua lista de chats.

– Excluir o Chat: Toque e segure a conversa e selecione a opção de excluir (ícone de lixeira). Isso removerá a Meta AI da sua lista de conversas e impedirá futuras interações.

2. Ajustes nas Configurações do Aplicativo

– Desativar Botão da Meta AI: Nas configurações do WhatsApp, vá até “Conversas” e desative a opção “Mostrar botão Meta AI”. Isso pode ajudar a evitar interações indesejadas com a IA.

3. Monitoramento dos Dados Pessoais

– Oposição ao Uso de Dados: Se você deseja restringir o uso dos seus dados para treinar modelos de IA, pode enviar uma solicitação à Meta informando seu e-mail. Não é necessário justificar a solicitação.