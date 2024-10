Gigante japonesa dos videogames anuncia despertador e deixa fãs irados

Esta semana, os fãs da Nintendo foram surpreendidos pelo anúncio de um novo produto. A empresa japonesa de videogames revelou seu mais novo… despertador digital. Havia especulações de que os executivos trariam detalhes da nova versão do cobiçado console, o Switch 2, o que deixou a base de potenciais compradores muito frustrada e irritada.

O Nintendo Sound Clock: Alarmo é um aparelho interativo com funções que se apoiam em personagens dos jogos da companhia, Super Mario, Zelda, Pikmin e outros. “Você já desejou poder acordar em um dos mundos lúdicos da Nintendo?”, perguntou a empresa em comunicado. “Bem, é hora de parar de sonhar!”

O Alarmo permite que os usuários acordem com sons das trilhas de Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Splatoon 3, Pikmin 4 and Ring Fit Adventure. O dispositivo possui tecnologia de sensor de movimento, permitindo que os usuários adiem o alarme com um simples gesto ou o desliguem ao sair da cama. Para quem prefere uma experiência tradicional, um botão de soneca tátil está disponível.

Além disso, os usuários podem monitorar seus movimentos de sono e desfrutar de sons suaves na hora de dormir. Estará disponível no varejo a partir do início de 2025 a um preço sugerido de cem dólares, e os membros do Nintendo Switch Online nos Estados Unidos e Canadá podem comprá-lo antecipadamente pela My Nintendo Store.