Com venda do Twitter para Musk, nova plataforma ganha adeptos

Uma nova plataforma ganhou destaque após a concretização da compra do Twitter por Elon Musk, no valor de 45 bilhões de dólares. O negócio colocou o Mastodon no centro das atenções como uma rede social alternativa, com um aumento crescente na base de usuários desde abril – quando as primeiras informações sobre a transação vieram a público.

O Mastodon é um microblog gratuito e de código aberto, que estreou em março de 2016. Semelhante ao Twitter, pode-se seguir outros usuários e criar publicações (toots) que podem ser curtidas e replicadas, usar hashtags, compartilhar mídia e muito mais.

A diferença é que se trata de uma rede social distribuída, na qual os usuários se inscrevem em servidores individuais, ou nós, cada um com seu próprio tema, regras, linguagem e política de moderação. O servidor mais popular é o mastodon.social , com 817.219 usuários. Um servidor japonês pawoo.net está logo atrás com cerca de 766.399 usuários.

Os servidores são descentralizados, baseados em países ou em cidades, ou conforme interesses/comunidades desejadas. Não faz muita diferença em qual você será conectado, já que é possível interagir com pessoas de outros nós – o nome de usuário é semelhante ao e-mail: nome@servidor. Isso significa que não pode ser controlado por uma única corporação ou bilionário qualquer.

Resultado: mais de 70.000 usuários ingressando no Mastodon apenas no dia seguinte ao anúncio da compra do Twitter por Musk. Ainda é muito pouco perto dos quase 500 milhões de usuários ativos do passarinho azul no mundo.