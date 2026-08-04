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Tecnologia

ChatGPT: Plataforma passará a exibir anúncios no Brasil

O plano piloto de propagandas da OpenAI começará de forma gradual, agências de publicidade parceiras já estão envolvidas

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 14h23 | Atualizado em 4 ago 2026, 14h28
Um menu suspenso branco com opções para Criar campanha, Criar grupo de anúncios, Criar anúncio e Fazer upload em massa de CSV, sobre um fundo verde-água e parte de uma interface de usuário branca
Plataforma já havia avisado que incluiria propagandas em sua IA (OpenAI/Divulgação)
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A OpenAI anunciou nesta terça-feira, 4, que passará a exibir anúncios no ChatGPT no Brasil. A empresa já havia anunciado em janeiro deste ano que anúncios começariam a aparecer na plataforma. As propagandas serão exibidas para usuários maiores de 18 anos que usarem os planos Free e Go. O restante dos planos do agente permanecerá sem anúncios.

De acordo com a empresa em comunicado, os anúncios criam “novas possibilidades para empresas se conectarem com consumidores em momentos de descoberta e decisão”. A plataforma passará a exibir esses conteúdos no Brasil, mas garante que o fato não afetará nas respostas do modelo, e que criará controles internos para que cada usuário organize a sua experiência. 

Segundo a OpenAI, as pessoas recorrem ao ChatGPT para “entender assuntos, realizar tarefas, explorar opções e tomar decisões”. Por isso, o contexto do agente seria o ideal para que empresas apresentem informações relevantes — no caso, os anúncios — quando usuários demonstram “intenções claras”. Vale ressaltar que o Brasil é um dos países com maior uso semanal da IA no mundo. 

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O plano piloto de anúncios da startup para o país já inclui grupos como BETC Havas, Monks, Omnicom, Publicis e WPP, todos agências de publicidade proeminentes no Brasil. Para Dave Dugan, diretor de Soluções Globais de Anúncios da OpenAI, o Brasil terá “um papel importante na construção do futuro dos anúncios no ChatGPT”. “Queremos aprender com um mercado que não apenas acompanha transformações, mas ajuda a impulsioná-las, e usar esse diálogo local para desenvolver uma experiência relevante para pessoas e empresas de todos os portes”, finaliza.

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Como vai funcionar

Os anunciantes poderão comprar anúncios no ChatGPT através de parceiros e agências, além de acessarem uma plataforma de anúncios, disponível para o Brasil nos próximos dias, para criar, gerenciar e medir suas campanhas de forma direta. Esse ambiente de trabalho vai gerar também relatórios e insights sobre as campanhas. Os dados disponíveis serão gerais, e não exibirão detalhes pessoais das pessoas que acessam a plataforma, por exemplo. 

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De acordo com a empresa, os anúncios contarão com uma identificação clara, e estarão separados visualmente das respostas do ChatGPT. Eles também serão obrigados a seguir a Política de Anúncios da OpenAI. Memórias do modelo, conversas e outras informações pessoais enviadas à IA não serão compartilhadas com os anunciantes. 

Haverá possibilidade de personalização dos anúncios nas configurações do ChatGPT. O projeto piloto de anúncios terá uma implementação gradual. Testes já começaram nos Estados Unidos, e chegarão ao Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Japão e Coreia do Sul. 

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