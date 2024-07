Após uma epidemia e as enchentes, estúdio gaúcho prepara primeiro jogo

Fundado em 2019, o Big Moxi é um estúdio de desenvolvimento de jogos brasileiro-americano localizado em Porto Alegre, com escritórios em Nova York e também no Chile. Seu título de estreia, Wardens Rising, mistura RPG de ação, tiro e defesa de torre em um mundo de ficção científica — combinação de gêneros muito comum. A referência principal é a série Orcs Must Die, em que o jogador fortalece suas defesas contra as hordas de invasores em um cenário medieval fantástico. Mas já a introdução de outros elementos, como o cenário futurista e a escolha de personagens com habilidades diferentes, dá novo fôlego ao formato. Foram cinco anos de desenvolvimento, em meio a uma pandemia e às enchentes de maio, que inundaram a capital gaúcha e resultaram em quase 160 mortos e mais de 650 mil pessoas afetadas. Presentes na feira gamescom latam 2024, em São Paulo, os desenvolvedores apresentaram um trailer do novo título e anunciaram o lançamento de uma demo jogável para 29 de julho.

Com mais de cem funcionários, a sede da Big Moxi fica no bairro de Chácara das Pedras, na região central da capital gaúcha. É onde trabalha a maior parte da equipe, em regime híbrido, se revezando em atividades presenciais e no home office. Na semana em que as chuvas começaram, uma funcionária do escritório chileno estava visitando a sede da empresa. Igor Ferreira, um dos produtores de Wardens Rising, lembra que era uma sexta-feira, durante um almoço de confraternização, quando todos viram uma foto do Guaíba enchendo. “Foi quando pensei: ‘Agora chegou aqui'”, lembrou ele, que não mora longe da orla do Guaíba. “Na segunda-feira seguinte, tive que sair do meu bairro e de Porto Alegre.”

O mês de maio foi caótico para a Big Moxi. A funcionária visitante teve que adiar sua saída de Porto Alegre porque o aeroporto Salgado Filho fechou — ainda não há previsão de reabertura. O estúdio não teve perda de material, mas ficou sem água e sem luz por um período. “Teve gente que perdeu coisas, teve gente que saiu de suas casas por causa de alagamento ou por causa de ameaça de alagamento, várias pessoas ficaram com a mobilidade muito complicada”, disse Ferreira. “A minha situação mesmo, eu tive que sair de Porto Alegre, o meu bairro lá teve um alagamento até uma rua antes da minha, eu tive que sair de Porto Alegre.”

A despeito de tudo que aconteceu, os projetos caminharam. Além de Wardens Rising, que tem lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2025, o BigMoxi tem mais de um jogo em desenvolvimento, inclusive em parceria com outros estúdios. “Agora, a empresa está com projetos de expansão grandes para os próximos anos”, disse Ferreira. Fundado em 2019 por Damon Alberts e Eduardo Gottschald, com apenas cinco funcionários, o estúdio tem como princípio colocar o Brasil e a América Latina como uma força de desenvolvimento no mapa mundial da indústria de games. Apesar dos percalços, o caminho está aberto.