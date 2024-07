Roger Clark, ator do game Red Dead Redemption 2, virá ao Brasil em outubro

O ator e dublador norte-americano Roger Clark, conhecido por interpretar o personagem Arthur Morgan, protagonista do game Red Dead Redemption 2, virá ao Brasil em outubro para participar da 15ª edição da Brasil Game Show (BGS). O evento acontece entre os dias 9 e 13 de outubro. A agenda completa de Clark ainda não foi divulgada, mas ele fará sessões de Meet & Greet e será um dos participantes de mesas de discussão e outras atividades.

Red Dead Redemption 2, lançado em 2018, é considerado um dos melhores games de todos os tempos. A combinação de história envolvente, riqueza de detalhes na reconstrução do oeste americano, trilha sonora, efeitos técnicos e ótimas atuações fez com que ele recebesse mais de 175 prêmios de Jogo do Ano. A performance de Clark também foi elogiada e indicada a alguns dos principais prêmios do setor, incluindo a conquista de Melhor Performance no The Game Awards.

Na trama, Clark é Arthur Morgan, fora-da-lei e integrante da gangue de Dutch van der Linde (Benjamin Byron Davis), que participa de assaltos, tiroteios e outras situações. A história se passa nos momentos finais do oeste selvagem, uma época em que pistoleiros como Morgan estão perdendo espaço e o oeste americano está sendo “civilizado”. Há total liberdade para o jogador, que pode escolher a ordem das missões, vagar pelo enorme mapa e até optar por ser um fora-da-lei honrado ou um bandido odiado em todo lugar.

Continua após a publicidade

Será a primeira visita de Clark ao país. “Roger já participou de um dos maiores jogos da indústria, e sua presença eleva o prestígio da feira em uma edição histórica”, disse o fundador e CEO da BGS, Marcelo Tavares, em comunicado à imprensa. Outros convidados serão anunciados em breve.

Os ingressos para a Brasil Game Show já estão sendo vendidos. Atualmente, estão no terceiro lote, com preços a partir de R$ 238 (inteira válida para quinta ou sexta). Nos finais de semana, o valor passa para R$ 358 (preço inteiro, com direito a meia entrada). Há opções mais caras, como o Premium, com camiseta, acesso antecipado e entrada exclusiva, por R$ 476, e o Camarote, que tem os mesmos benefícios do Premium e direito a entrar no camarote, com snacks e energéticos, por R$ 599. Há ainda o Passaporte Premium, válido para todos os dias, com todos os benefícios, por R$ 2399. A venda é feita neste endereço.