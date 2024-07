‘Luigi’s Mansion 2’, de 2013, volta ao Nintendo Switch com novos gráficos

Seguindo uma leva recente de remakes e adaptações de clássicos mais antigos para o Nintendo Switch, dessa vez é Luigi’s Mansion 2, título que chegou ao mercado originalmente em março de 2013 para o Nintendo DS, que retorna com visual repaginado.

Assim como outros remakes que chegaram ao mercado, a nova adaptação se mantém fiel à original. E isso é uma prova de quando os games já eram bons no início. O que mudou mesmo foi o visual, que ganhou boa definição e atenção aos detalhes. Embora não faça frente a títulos atuais, está bonito, com belas cores e animações competentes. Quem já jogou o título em 2013, no entanto, não verá muita diferença. A nova edição até perdeu os efeitos tridimensionais originais que o DS permitiam.

A história e a jogabilidade também permanecem. Na trama, Luigi precisa ajudar o Professor A. Luado a enfrentar fantasmas e recuperar o controle de sua mansão e de cenários ao redor da casa. As assombrações, antes pacíficas, ficaram agressivas graças a um efeito provocado pela Lua Negra. E cabe ao modesto encanador capturá-las com o Sugospectro 5000, um tipo de aspirador de pó adaptado para a caça de fantasmas – qualquer semelhança com Ghostbusters não é coincidência.

O combate é simples e, com exceção de alguns chefes, não exige tamanha habilidade. O foco é na exploração e na resolução de quebra-cabeças. Além do aspirador, Luigi tem a sua disposição dois tipos de lâmpadas que podem ser acionadas para revelar detalhes escondidos do cenário ou abrir portas secretas. É uma jogabilidade que exige inteligência e atenção do jogador.

Cada destino é dividido em pequenas missões que, aos poucos, revelam o cenário completo. É possível retornar a elas para obter um desempenho melhor e conseguir todos os itens colecionáveis escondidos. De acordo com o site How Long to Beat, que reúne avaliações de jogadores, ele pode ser concluído em um período entre 14 e 18 horas.

O lançamento de Luigi’s Mansion 2 HD faz parte da estratégia da Nintendo de manter clássicos atualizados. “É uma forma de apresentarmos alguns títulos que fazem parte da história para uma nova geração de jogadores”, diz Pilar Pueblita, Gerente de Relações Públicas da Nintendo of América, em visita ao Brasil durante o evento Gamescom Latam.

Luigi’s Mansion 2 HD está disponível na loja online do Nintendo Switch por R$ 299 com opção em português de Portugal.