A presença brasileira em GTA 6 vai além das músicas que integram as rádios do jogo. Anitta, uma das artistas mais populares do país, também faz parte do título mais aguardado da geração. A cantora, no entanto, não terá um avatar físico na história, mas será responsável por apresentar um programa de rádio dentro do universo do game, ao lado de nomes internacionais como Bad Bunny.

Na produção, Anitta comanda o Dra. Nita Responde, atração que faz parte da programação da estação The Wipe. No programa, ela interpreta uma especialista em sexo que recebe convidados para discutir relacionamentos e dar conselhos sobre assuntos mais picantes. Entre as participantes está a também brasileira Barbie Ferreira (Euphoria), que chega a trocar algumas palavras em português com a cantora.

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A atração brinca com o formato de programas de aconselhamento amoroso e sexual, apostando em uma apresentadora que não tem receio de abordar temas delicados. A proposta acompanha o tom satírico característico de GTA, que transforma referências da cultura pop, da mídia e do comportamento em atrações dentro do próprio jogo.

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A participação de Anitta também se estende à trilha sonora. A música “Touch And Go”, presente em seu álbum mais recente, foi escolhida como tema do programa na rádio The Wipe. A curadoria musical da Rockstar conta ainda com nomes brasileiros como Sepultura, com “Territory”, e Cristina Camargo, com “Moral Tem Hora”.

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Em entrevista ao VOXEL, Ivan Pavlovich, vice-presidente de música da Rockstar, comentou a chegada dos podcasts à franquia e destacou a parceria com a artista brasileira. “Estamos muito felizes em introduzir podcasts em GTA VI e tivemos a sorte de contar com Anitta para interpretar Dra. Nita no programa chamado Ask Dr. Nita. Também usamos uma de suas músicas como tema”, explicou o executivo.

Quando GTA 6 será lançado?

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GTA 6 chega em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. O jogo acompanha Jason Duval e Lucia Caminos em uma jornada pelo mundo do crime em Leonida, estado fictício inspirado na Flórida. Vice City será o principal cenário da aventura.