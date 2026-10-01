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Tecnologia

Amazon lança nova linha de Kindles no Brasil com design inédito

Telas sem bordas, cores similares ao papel e novos acessórios estão entre os lançamentos da empresa

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 18h56
Quatro e-readers Kindle de diferentes tamanhos e cores, alinhados da esquerda para a direita em um fundo branco. O primeiro, maior, é vermelho e exibe capas de livros. Os outros três, em tons de verde-água, azul-claro e lilás, mostram a página CAPÍTULO UM de um livro, com o logo Kindle na parte inferior
Novas cores e design são as principais novidades dos e-readers (Amazon/Divulgação)
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A Amazon anunciou nesta quinta-feira, 1, o lançamento de sua mais nova linha de Kindles no Brasil, com o Kindle já conhecido, o Kindle Paperwhite e o Kindle Colorsoft. A empresa anuncia a nova linha de Kindles como a mais compacta de todos os tempos. O design dos novos aparelhos traz um fator inédito para a categoria de e-readers: a tela é contínua, sem bordas elevadas. O preço dos novos modelos começa em R$ 899 e vai até R$ 1.749. 

Em comunicado, a empresa divulgou que o grupo de usuários do Kindle tem crescido a cada ano. Só em 2025, 720 bilhões de páginas foram lidas através de seus e-readers, enquanto a ferramenta aumentou em dois dígitos globalmente por três anos consecutivos. O trunfo do novo design está exatamente na tela, que agora não tem bordas e gera uma “página contínua de ponta a ponta”. A cor também está em destaque. Sem molduras, ela aparece por inteiro em qualquer posição. As novas cores disponíveis são Roxo Ube, Azul Celeste, Verde Água, Grafite e Figo. 

Os aparelhos

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O Kindle chega ao mercado com 6 polegadas, a versão mais compacta do aparelho, de acordo com a Amazon. O eletrônico tem até seis semanas de bateria e abertura de livros 30% mais rápida que a geração anterior. A estrutura usa materiais reciclados, como uma bateria com 100% de cobalto reciclado. 

No caso do Paperwhite, os modelos são mais finos e leves do que a linha anterior, além de serem à prova d’água e terem temperatura de luz ajustável. Uma única carga gera 12 semanas de bateria, e o aparelho traz a maior tela de um Kindle Paperwhite até agora. Ela também entrega altos contrastes, com cores profundas, textos e imagens mais nítidas. O Signature Edition traz a opção de carregamento através de uma base de encaixe, um dos novos acessórios também anunciados pela empresa.

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O Kindle Colorsoft traz uma grande inovação para a luz dos e-readers. Agora, sua tela (também sem bordas) traz ao usuário cores semelhantes às vistas em um papel real. A empresa utilizou luz de LED de nitreto para chegar ao resultado final. 

A empresa também anunciou novos acessórios Kindle, que devem ser disponibilizados em breve no Brasil. Dentre eles, estão o Kindle Click, pequeno controle bluetooth para virar as páginas, capas com botões para troca de páginas, uma base de carregamento que mantém o aparelho em pé durante o carregamento, e as Capas Kindle, novas versões de capas para o e-reader com tecido de malha e toque acetinado. 

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Os novos Kindle já estão disponíveis no Brasil no site oficial da empresa. 

Veja abaixo o preço dos novos modelos

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Kindle (16 GB) — R$ 899, nas cores Grafite e Roxo Ube, disponível em pré-venda com entrega a partir de 10 de novembro.

Kindle (32 GB) — R$ 999, nas cores Azul Celeste e Verde Água, disponível em pré-venda com entrega a partir de 20 de novembro.

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Kindle Paperwhite (16 GB) — R$ 1.149, na cor Grafite, e o Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) — R$ 1.349, nas cores Grafite e Verde Água. É necessário um cadastro para ser avisado sobre quando estará disponível.

Kindle Colorsoft (16 GB) — R$ 1.499, na cor Grafite, e o Kindle Colorsoft Signature Edition (32 GB) — R$ 1.749, nas cores Grafite e Figo. É necessário um cadastro para ser avisado sobre quando estará disponível.

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