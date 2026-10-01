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Tecnologia

‘Ace Combat 8’ é o ‘Top Gun’ dos videogames em sua melhor forma

Novo jogo da série combina combates aéreos eletrizantes, gráficos impressionantes e trama que surpreende ao abordar até fake news

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 16h47
Piloto de caça com capacete e máscara de oxigênio dentro do cockpit, olhando para o céu azul com nuvens e outros jatos voando ao lado, deixando rastros de fumaça
Realismo gráficos e combates aéreos são destaque de Ace Combat 8 (Bandai Namco/Divulgação)
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‘Ace Combat 8’ é o ‘Top Gun’ dos videogames em sua melhor forma Priorize VEJA no Google

Ace Combat 8: Wings of Theve é um dos jogos de ação mais bonitos e eletrizantes de 2026. Ao mesmo tempo, deve passar por baixo do radar de muitas pessoas por ser um jogo e nicho, focado em combates aéreos ao estilo Top Gun e uma complexa trama geopolítica.

O novo jogo da Bandai Namco chega cerca de sete anos após o excelente Ace Combat 7: Skies Unknown e continua de forma primorosa a franquia iniciada mais de 30 anos atrás e de grande sucesso nas gerações PlayStation 1 e PS2. De fato, Ace Combat 8 alça voos tão altos que não é exagero dizer: este é o melhor jogo da série.

O grande destaque são as missões. Ao longo de 30 fases você participa de combates aéreos dos mais variados, desde duelos intensos contra outros pilotos habilidosos, passando por missões de bombardeio, batalhas em alto mar e até missões sorrateiras de espionagem.

Os controles são precisos, envolventes e divertidos, com dose de personalização o bastante para agradar tanto novatos quanto veteranos da franquia que preferem um sistema de controle de voo mais complexo. A adrenalina de caçar e fugir de aviões inimigos é muito envolvente e empolgante, com espaço para criar estratégias das mais variadas por conta dos diferentes tipos de aviões, equipamentos e até ordens que você pode dar para o seu esquadr

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Visão traseira de um caça cinza com turbinas acesas, voando entre nuvens brancas e céu azul. Elementos de interface de jogo em verde neon, incluindo radar, velocidade, altitude, tempo, pontuação, alvo e um retrato de um homem barbudo
Missões do game apresentam efeitos naturais críveis, como efeitos de luz e nuvens virtuais (Bandai Namco/Divulgação)

Tudo isso vem embalado em gráficos absolutamente impressionantes que fazem toda diferença em um jogo deste tipo. Os modelos de aviões são extremamente detalhados, mas o holofote vai mesmo para os efeitos da natureza, como nuvens e chuva, absolutamente críveis e com efeitos ultrarrealistas de iluminação. A sensação é de voar por uma fotografia em alta definição do céus, tudo isso aliado a uma vibrante trilha sonora e ótimos efeitos sonoros e tácteis, por meio da vibração do joystick, que complementam a ilusão do videogame.

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Ainda que seja um jogo de guerra, Ace Combat 8 não foge de rabiscar algumas críticas sociais. O título mostra um conflito no mundo fictício de Strangereal entre a República de Sotoa e Federação Central de Usea (FCU). Ainda que você comece defendendo um dos lados, a história faz um bom trabalho em pintar tudo com tons variados, sem cair em polarização, e abrindo espaço até para retratar fake news em redes sociais: parte importante da trama é sobre um esquadrão de elite que, a princípio, não participa de fato das batalhas e tem um número de aviões muito menor do que na realidade. As fotos mostram montagens com mais aeronaves e criam uma narrativa de pilotos imbatíveis que ilude e estimula a população.

O conflito geopolítico maior é temperado também por uma narrativa digna de filmes explosivos de ação dos anos 80. Você acompanha tudo pela perspectiva do piloto de apoio de “Rex” Cope, grande estrela do Wings of Theve, o esquadrão de fama turbinada pelas fakes news. Cope é abatido e cabe a você assumir o legado dele como o novo Rex, mas com uma reviravolta: de alguma forma, a consciência de Cope habita sua mente e comenta os eventos da história, estratégias de combate e outras surpresas e revelações. O novo Rex logo ganha a confiança dos colegas de equipe, cada um com diferentes personalidades e histórias de vida, que vão sendo mais desenvolvidas ao longo da jornada, o que ajuda muito a tornar as missões ainda mais imersivas, tensas e divertidas.

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Quatro caças militares voando em formação diagonal, com o céu claro ao fundo. O avião mais próximo é amarelo e branco, seguido por um rosa, um camuflado e um azul escuro. Todos têm pilotos visíveis em seus cockpits
Game de combates aéreos da Bandai Namco traz longa campanha e opções de multiplayer online (Bandai Namco/Divulgação)

Tudo está com textos e legendas em português, algo essencial tanto para acompanhar a narrativa quanto entender os diferentes tipos de aviões, objetivos nas missões e armamentos disponíveis.

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A combinação de todos esses elementos resulta em uma experiência visceral e empolgante, cheia de ação e adrenalina com uma campanha longa que passa fácil de 20 horas para terminar. Uma vez finalizada, a experiência de Ace Combat 8 se estende para os modos de jogo multiplayer online, para quem quiser continuar vivendo a emoção dos combates aéreos contra outras pessoas pelo mundo.

Ace Combat 8: Wings of Theve tem versões para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Esta crítica foi feita com uma cópia digital disponibilizada pela Bandai Namco.

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