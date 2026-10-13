A revelação do CEO da desenvolvedora de Fortnite sobre uso de IA
Tim Sweeney afirmou ter ‘grande mudança a caminho’ na Epic Games, após jornal revelar pedido para maior uso de IA em jogo da Disney
Tim Sweeney, CEO da Epic Games, afirmou em publicação nas redes sociais nesta segunda, 12, que há uma “grande mudança a caminho” na desenvolvedora de games em relação ao uso de inteligência artificial. O anúncio foi feito no mesmo dia em que a Bloomberg revelou o adiamento de dois jogos da Disney pela empresa em meio a pedidos de mais uso de IA na produção.
“Estamos passando por uma grande mudança estratégica aqui na Epic, realocando desenvolvedores para reorganizar as equipes e acelerar ao máximo o uso da IA”, escreveu o chefe da desenvolvedora do Fortnite em publicação no X.
“O objetivo não é fazer as mesmas coisas com menos pessoas, mas permitir que todos aqui criem MAIS e MELHORES coisas, além de levar esses benefícios a todas as equipes que utilizam a Unreal”, completou.
Nos comentários da publicação, Sweeney respondeu a usuários que questionam a iniciativa. Em resposta ao comentário: “Sua incapacidade de ler a situação é realmente, mas realmente, impressionante, Tim”, com mais de 20 mil curtidas, o CEO rebateu: “A maior parte das pessoas quer que seja 2016 novamente, mas não é. Nosso trabalho, como provedor de ferramentas e tecnologia para grande parte da indústria, é projetar para o presente e o futuro que em breve será. Pessoalmente, estou otimista quanto a isso e vejo como empoderador para os criadores.”
Em outra resposta, Sweeney escreveu: “A maior mudança será um tempo muito mais rápido desde ter uma ideia até testá-la [playtesting]. Isso será ótimo para a jogabilidade, pois a maioria dos recentes fracassos AAA [jogos de grande orçamento] pode ser atribuída a sistemas de jogo passando por muito de seu processo de desenvolvimento sem poderem ser testados em jogabilidade.”
Adiamento de jogo
O anúncio de Sweeney ocorreu no mesmo dia em que uma reportagem da Bloomberg revelou o adiamento de um jogo da Epic Games em parceria com a Disney. Sem detalhes anunciados, a expectativa é que o projeto envolva personagens das franquias Star Wars e Marvel.
Segundo fontes da reportagem, os responsáveis pelo projeto orientaram os desenvolvedores a utilizar ferramentas de IA, como Claude e Anthropic, e que os códigos deixariam de ser escritos manualmente pelos funcionários e as artes seriam produzidas em fluxos de trabalhos baseados em IA.