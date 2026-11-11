A promessa do CEO da Take-Two para o futuro GTA 7

Ler Resumo





O CEO da Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, revelou que os futuros jogos da franquia Grand Theft Auto devem ter lançamentos mais ágeis, diferentemente do longo hiato de GTA 6. Ele prevê uma mudança drástica na velocidade de produção. Com a chegada de GTA 6, a empresa espera lucro recorde, apesar das preocupações com pirataria e vazamentos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Para o atual CEO da Take-Two Interactive, empresa responsável pelo game Grand Theft Auto (GTA), os capítulos posteriores da franquia não devem atrasar no mesmo nível que GTA 6, lançado treze anos após seu famoso antecessor, GTA 5. “A natureza e velocidade do conteúdo produzido por nós na próxima década será diferente de forma dramática”, afirmou Strauss Zelnick em entrevista à IGN.

O lançamento oficial de GTA 6 chega dia 19 deste mês, uma quinta-feira. No Brasil, a versão Standard foi vendida pelas lojas oficiais por R$ 449,90, enquanto a versão Deluxe chegou a R$ 549,90. Como um dos jogos mais esperados do ano (e talvez da história), o novo GTA tem passado por uma onda de vazamentos e de preocupações com a pirataria, já abordadas pela Take-Two. A expectativa da empresa é de um lucro recorde no mundo dos games.

Continua após a publicidade

À IGN, o diretor-executivo explicou que está “otimista para o lançamento”. Questionado sobre o processo de desenvolvimento dos jogos, Zelnick afirmou que a natureza e velocidade do conteúdo que vem das franquias mantidas pela empresa deve “mudar dramaticamente” durante a próxima década. “Isso tem sido levado pelo compromisso da indústria em lançar apenas os conteúdos de maior qualidade”.

Continua após a publicidade

Além da qualidade, Zelnick abordou também aspectos sobre a pirataria — que deve ser muito potente — do game. Para ele, o problema não está no aspecto financeiro da situação, mas sim no aspecto criativo. O diretor afirmou que é importante “proteger a experiência que a Rockstar idealiza para os desenvolvedores e consumidores”, e que a empresa se manterá vigilante sobre os problemas com sua propriedade intelectual.