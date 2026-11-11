🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Tecnologia

A promessa do CEO da Take-Two para o futuro GTA 7

Strauss Zelnick prevê mudança para o cenário de desenvolvimento de games da empresa na próxima década

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 18h14 | Atualizado em 11 nov 2026, 19h17
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos, terno preto e camisa branca, sentado em uma poltrona bege, com as mãos entrelaçadas. Ao fundo, uma camisa de hóquei azul com o número 11 emoldurada.
 (Bess Adler/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
A promessa do CEO da Take-Two para o futuro GTA 7 Priorize VEJA no Google

Para o atual CEO da Take-Two Interactive, empresa responsável pelo game Grand Theft Auto (GTA), os capítulos posteriores da franquia não devem atrasar no mesmo nível que GTA 6, lançado treze anos após seu famoso antecessor, GTA 5. “A natureza e velocidade do conteúdo produzido por nós na próxima década será diferente de forma dramática”, afirmou Strauss Zelnick em entrevista à IGN

O lançamento oficial de GTA 6 chega dia 19 deste mês, uma quinta-feira. No Brasil, a versão Standard foi vendida pelas lojas oficiais por R$ 449,90, enquanto a versão Deluxe chegou a R$ 549,90. Como um dos jogos mais esperados do ano (e talvez da história), o novo GTA tem passado por uma onda de vazamentos e de preocupações com a pirataria, já abordadas pela Take-Two. A expectativa da empresa é de um lucro recorde no mundo dos games. 

Continua após a publicidade

À IGN, o diretor-executivo explicou que está “otimista para o lançamento”. Questionado sobre o processo de desenvolvimento dos jogos, Zelnick afirmou que a natureza e velocidade do conteúdo que vem das franquias mantidas pela empresa deve “mudar dramaticamente” durante a próxima década. “Isso tem sido levado pelo compromisso da indústria em lançar apenas os conteúdos de maior qualidade”. 

Siga
Continua após a publicidade

Além da qualidade, Zelnick abordou também aspectos sobre a pirataria — que deve ser muito potente — do game. Para ele, o problema não está no aspecto financeiro da situação, mas sim no aspecto criativo. O diretor afirmou que é importante “proteger a experiência que a Rockstar idealiza para os desenvolvedores e consumidores”, e que a empresa se manterá vigilante sobre os problemas com sua propriedade intelectual. 

Publicidade
TAGS:
Games
jogos
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).