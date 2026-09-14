A explicação do CEO da Apple para o preço de R$ 31 mil do iPhone Duo

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A Apple lançou os iPhones 18 Pro, 18 Pro Max e o aguardado dobrável iPhone Duo. Com preços recordes, que chegam a R$ 31 mil no Brasil, o CEO da Apple justifica os valores pela complexidade e tecnologia. O iPhone Duo marca a entrada da Apple no mercado de dobráveis, enfrentando concorrentes de peso. Entenda os motivos por trás dos altos preços.

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Na última quarta-feira, 9, a Apple anunciou ao mundo seus novos aparelhos, entre relógios, fones de ouvido e celulares. No caso dos telefones, foram lançados os iPhones 18 Pro e 18 Pro Max, além do aguardado dobrável iPhone Duo. Em pré-venda nos Estados Unidos a partir de 16 de setembro, o aparelho será vendido por US$ 1.999, valor mais caro já registrado para um celular Apple. Em entrevista recente ao portal americano Tom’s Guide, o CEO da Apple John Ternus e o diretor de marketing Greg Koswiak explicaram a razão para o preço tão alto, que já se traduziu no Brasil em valores de até R$ 31 mil.

De acordo com John Ternus, a empresa está “sempre focada em construir coisas legais que as pessoas amem, mas também que valham a pena”. Para eles, o iPhone Duo é um aparelho “incrivelmente complexo” e “muito bem construído”, motivo que justifica o preço — o mais alto na história dos iPhones. “Sim, é mais caro que os outros, mas acreditamos que valha muito a pena”.

A tecnologia envolvida nos aparelhos que estão mais caros, já que os iPhones 18 Pro e 18 Pro Max também aumentaram, envolve novas configurações para a câmera, que tem abertura variável, mudanças na saúde de bateria e tela, que aguentam mais horas ligadas, e a inserção do chip A20 Pro, que tem espaço dedicado para o funcionamento de IAs potentes e tem seções dedicadas para o Apple Intelligence e Siri AI, grandes trunfos de inteligência artificial da empresa.

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Preço no Brasil

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No Brasil, o iPhone Duo começa a ser vendido por R$ 21.999 em sua versão de 512 GB. Na versão mais cara, com 2 TB de armazenamento, o aparelho chega ao preço de R$ 30,999. O preço americano é o mais caro da história para um iPhone, e o mesmo se repete no Brasil. Os iPhones 18 Pro e 18 Pro Max, que também sofreram um aumento, chegam ao Brasil por R$ 11.999 na versão Pro e R$ 12.999 na versão Pro Max. O aumento é em comparação com os iphones 17 Pro e 17 Pro Max, que chegaram ao país por R$ 11.499 e R$ 12.499, respectivamente.

O motivo para os valores exorbitantes envolve uma série de fatores. Dentre eles, destacam-se uma mistura de impostos, que são aplicados durante a importação (como os 20% de Imposto de Importação) e na venda de produtos industrializados. O ICMS, imposto estadual, também é aplicado. Outro fator a ser considerado é a perda de valor do real perante o dólar e o euro, o que facilita o preço alto que se assemelha a um carro popular.

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O iPhone Duo é o primeiro celular dobrável da Apple, e entra em pré-venda a partir desta quarta-feira, 16. O lançamento oficial acontece apenas em 23 de setembro. A empresa entra no mercado de dobráveis que já conta com grandes concorrentes, como a Samsung, a Huawei, a Xiaomi e o Google.