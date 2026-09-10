ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Os impostos por trás dos R$ 31 mil cobrados pelo novo iPhone no Brasil

Carga tributária sobre importados ajuda a explicar por que o dobrável da Apple custa o dobro no Brasil

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 10h44
Duas mãos seguram um smartphone dobrável aberto, exibindo uma tela dividida. Na esquerda, uma mulher asiática com cabelo escuro espiando por trás de um objeto listrado. Na direita, a tela inicial do iOS com widgets de clima e mapa, e vários ícones de aplicativos
iPhone Duo é o primeiro telefone dobrável da história da empresa (Apple/Divulgação)
Continua após publicidade
Os impostos por trás dos R$ 31 mil cobrados pelo novo iPhone no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

O preço do novo iPhone Duo no Brasil pode chegar a praticamente o dobro do valor obtido pela conversão direta do preço praticado nos Estados Unidos. A versão mais cara do aparelho, com 2 terabytes (TB) de memória, foi anunciada por 3.199 dólares no mercado americano, o equivalente a 16.400 reais (na cotação de quarta-feira, 9, data do anúncio). No mercado brasileiro, contudo, o mesmo celular será vendido por 30.999 reais. Os brasileiros pagarão um valor 90% maior que os americanos.

Uma das principais razões para o descolamento está na tributação. Na entrada no território nacional, são cobrados 20% de Imposto de Importação, 15% de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e 11,75% do tributo PIS/Cofins-Importação. O ICMS (imposto estadual sobre mercadorias) também é aplicado, com uma taxa média de 20%, embora o percentual possa mudar de acordo com o Estado. Considerando esse conjunto de tributos, a carga total cobrada sobre o valor dos iPhones fica em torno de 70%.

O câmbio acrescenta outra pressão sobre o preço final. A perda de valor do real em relação ao dólar e ao euro ao longo da última década tornou mais caros os bens adquiridos no exterior. Para a Apple, a possibilidade de novas oscilações da moeda brasileira também entra na formação dos preços, já que uma eventual desvalorização pode reduzir suas margens. A empresa, assim, cobra um pouco mais no Brasil também para se proteger de eventuais flutuações do câmbio local.

Primeiro dobrável da Apple, o iPhone Duo será lançado em 23 de outubro. O aparelho tem uma tela externa de 5,4 polegadas e outra, de 7,6 polegadas, quando aberto. A fabricante afirma que o formato permite a execução de dois aplicativos ao mesmo tempo. O modelo chega a um mercado no qual Samsung, Google e Huawei já oferecem smartphones dobráveis há anos e por preços mais competitivos.

Siga
Publicidade
TAGS:
Apple
Câmbio
Carga Tributária
Impostos
iPhone
Preço
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).