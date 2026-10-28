Venda de linguiça é suspensa por contaminação com bactéria ligada à doença grave

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A Anvisa suspendeu a venda da linguiça de carne suína defumada da KF Embutidos após detectar a bactéria Listeria monocytogenes, causadora da listeriose, uma doença grave. A empresa iniciou o recolhimento voluntário do produto. Entenda os riscos da contaminação e a importância da medida para sua saúde.

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A venda da linguiça de carne suína defumada da marca KF Embutidos foi suspensa nesta quarta-feira, 28, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após uma análise microbiológica detectar a presença da bactéria Listeria monocytogenes, causadora da listeriose, doença que é considerada uma das mais severas quando se trata de contaminações alimentares, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A bactéria foi confirmada no lote 21/08/2026 do produto e a empresa Fábrica de Embutidos Zanetti Ltda informou que já deu início ao recolhimento voluntário do embutido.

“Além disso, a agência suspendeu a fabricação, a venda, a distribuição, a propaganda e o consumo da linguiça”, disse, em nota, a Anvisa. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A agência explicou que o recolhimento voluntário é uma medida preventiva que as empresas adotam quando um alimento “representa risco ou agravo à saúde do consumidor”. O objetivo é executar a retirada imediata dos lotes dos produtos do mercado.

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“A empresa tem obrigação de comunicar à Anvisa em 48 horas, a partir da ciência da necessidade de recolhimento, para que sejam adotadas as medidas sanitárias necessárias e o recolhimento seja acompanhado pela agência.”

Listeria monocytogenes

A Listeria monocytogenes é uma bactéria que pode ser encontrada no solo, na água, vegetação e fezes de animais e tem potencial para contaminar alimentos. Uma de suas características é a capacidade de se multiplicar em baixas temperaturas, inclusive em refrigeradores.

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Os alimentos de alto risco, de acordo com a OMS, são os embutidos, como linguiças, queijos macios e pescados defumados a frio.

Ela causa a listeriose, uma doença rara, mas que pode ser grave e até fatal para pessoas com o sistema imunológico sensível, como grávidas, idosos, pacientes que vivem com câncer e transplantados.

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“Mulheres grávidas têm cerca de 20 vezes mais probabilidade de contrair listeriose do que outros adultos saudáveis. A doença pode resultar em aborto espontâneo ou natimorto. Os recém-nascidos também podem apresentar baixo peso ao nascer, septicemia e meningite”, diz a OMS em material informativo sobre a doença.