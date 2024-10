VEJA recebe prêmio de jornalismo com reportagem sobre hesitação vacinal

A reportagem “Caçada ao câncer – Vacina que é arma contra câncer esbarra em cobertura abaixo da meta”, publicada em março em VEJA, ficou em segundo lugar na categoria Impresso no VI Prêmio SBIm de Jornalismo em Saúde, realizado pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Assinada pela jornalista Paula Felix, a publicação abordou os dez anos da implementação no Sistema Único de Saúde (SUS) da vacina contra o vírus HPV, causador do câncer de colo de útero, e a baixa cobertura vacinal no Brasil. O anúncio foi feito na última sexta-feira, 4, na capital paulista.

Mais de 100 trabalhos foram inscritos no prêmio, que teve como tema “Hesitação vacinal: causas, consequências e solução”. O primeiro lugar da categoria Impresso foi para o jornal O Tempo, com a reportagem “Hesitação vacinal de jovens gera sinal de alerta para especialistas – Indecisão é a principal ameaça à saúde global”, das jornalistas Nubya Oliveira e Cinthya. Isabel Dourado, do Correio Braziliense, ficou em terceiro lugar com o trabalho “Cinco décadas do programa”.

Também foram premiados jornalistas na categoria Texto para Internet, com vitória para “Um a cada quatro pais não consegue vacinar crianças, mesmo indo ao posto de saúde”, de Fernanda Bassette (Agência Einstein). Na sequência, ficaram “Homem pode tomar vacina contra HPV? Saiba como é a vacinação no Brasil”, de Camilla Freitas Soares (UOL), e “Racismo afasta negros e indígenas da vacinação”, de Vinicius Lisboa e Juliana Andrade (Agência Brasil).

Na categoria Áudio e Vídeo, os vencedores foram “Ministério da Saúde tenta reverter cenário negativo de vacinação com combate às fake news“, de Paloma Rodrigues, Raquel Honorato, Caroline Manhani, Fernando Rodrigues Martins, Samuel Chiappin e Bárbara Loiola Mendes Pereira (TV Globo), “OMS reconhece a recusa vacinal como questão de saúde pública global”, de Paula Alves, Fernando Almeida Souza e Manoel Messias Dias Braga (Inter TV Grande Minas), e “Sala de vacina: da volta por cima”, de Tâmara Freire e Sumaia Vilela (Rádio Nacional).

O Prêmio SBIm de Jornalismo em Saúde foi criado em 2009 com a proposta de estimular a produção de reportagens sobre imunizações e também “reconhecer o valor dos profissionais de comunicação, essenciais para a saúde pública no Brasil”. Durante a cerimônia, além da diretoria da entidade, estiveram presentes representantes do Ministério da Saúde, da Opas e da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Prêmio Einstein

O Grupo Abril também é destaque entre os vencedores da quarta edição do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar, realizado pelo Hospital Israelita Albert Einstein e o Jornalistas & Cia. A premiação ocorrerá no próximo mês.

Os jornalistas Diogo Sponchiato, de VEJA e VEJA Saúde, e Paula Felix, de VEJA, estão entre os 26 jornalistas mais admirados em Saúde. Chloé Pinheiro, de VEJA Saúde, entrou nas listas de Saúde e de Jornalistas Especializados em Ciência.

As revistas Superinteressante e VEJA Saúde foram contempladas na categoria Veículo Impresso Especializado.