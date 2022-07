Varíola dos macacos é detectada em crianças nos EUA e na Holanda

Duas crianças nos Estados Unidos e uma na Holanda foram diagnosticadas com varíola dos macacos (monkeypox, em inglês), zoonose viral que, no último sábado, 23, foi classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (PHEIC, na sigla em inglês), o nível mais alto de alerta da entidade para uma doença em circulação.

Nos Estados Unidos, a confirmação foi feita pela diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) Rochelle Walensky em entrevista ao jornal The Washington Post na última sexta-feira, 22.

“Ambas as crianças foram rastreadas até indivíduos que vêm da comunidade de homens que fazem sexo com homens. E assim, quando vimos esses casos em crianças, eles geralmente eram o que chamo de adjacentes à comunidade de maior risco”. Rochelle afirmou ainda que as crianças “estão indo bem”

CDC has found two cases of monkeypox in children, @CDCDirector said today on @PostLive.

Walensky: We have seen now two cases that have occurred in children… those children are doing well. pic.twitter.com/GKixBEILYW

— Dan Diamond (@ddiamond) July 22, 2022