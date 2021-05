Vacinação: os principais efeitos adversos relatados por brasileiros

Quatro meses após o início da vacinação no país, cerca de 62 milhões de doses de três tipos de vacina (Pfizer, AstraZeneca e a CoronaVac) foram aplicadas nos 26 estados. Diante deste contingente de aplicações, cerca de 2.586 notificações de efeitos adversos suspeitos foram protocolados no portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), até dia 11 de maio. Trata-se de uma ocorrência de 0,007% , se considerada a totalidade de vacinas administradas no Brasil.

As queixas mais comuns são as seguintes: dor de cabeça, (1.122 registros), o estado febril (852), dor muscular (426), calafrios (322) e fadiga (322). E segue, com dor no local da vacinação, náusea e diarreia.

A Anvisa esclarece que os casos de eventos adversos que lista em seu portal de acesso a informação correspondem a suspeitas, “que servem de subsídio para o acompanhamento e revisão de um medicamento ou vacina”.