Teste para varíola dos macacos chegará ao Brasil nas próximas semanas

O laboratório Roche Diagnóstica anunciou nesta quarta-feira, 25, que desenvolveu três kits de testes PCR exclusivos para detecção da varíola dos macacos (monkeypox, em inglês), zoonose viral capaz de infectar humanos que está causando um surto em países europeus, como Espanha, Portugal e Reino Unido. Segundo a companhia no Brasil, os testes devem chegar ao país “nas próximas semanas”.

A doença tem chamado a atenção da comunidade científica e , de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre os dias 13 e 21 deste mês foram confirmados 92 casos da doença em 12 países fora da África central e ocidental, onde a infecção é endêmica.

“As ferramentas de diagnóstico são cruciais para responder e, em última análise, controlar os desafios emergentes de saúde pública à medida que avançam nas medidas de resposta, como esforços de rastreamento e estratégias de tratamento”, afirmou, em nota, Thomas Schinecker, CEO da Roche.

Os testes, desenvolvidos pela empresa em parceria com sua subsidiária TIB Molbiol, detecta os vírus da família ortopoxvírus, incluindo todas as formas de monkeypox que circulam na África ocidental e central.

Descoberta em 1958, a varíola dos macacos circula principalmente entre roedores e humanos podem se infectar com o consumo da carne, contato com animais mortos ou ferimentos causados pelos roedores. Entre os sintomas, estão: febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. A erupção cutânea começa geralmente no rosto e, depois, se espalha para outras partes do corpo, principalmente as mãos e os pés. A doença é endêmica em países da África central e ocidental, como República Democrática do Congo e Nigéria.