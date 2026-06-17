Suplementos alimentares sem registro são proibidos pela Anvisa

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A Anvisa proibiu e determinou a apreensão de todos os suplementos alimentares da marca Top News, além dos “Óvulos Ozonizados Ozon Prime”. Os produtos não possuem registro e fazem alegações terapêuticas sem comprovação, alertando para os riscos à saúde. Entenda os detalhes da decisão e as recomendações da agência para um consumo seguro.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou que o suplemento alimentar em cápsulas da marca Glamorous Fire deve ser apreendido e proibiu a distribuição, venda, propaganda e uso do produto. De acordo com resolução da agência, publicada no Diário Oficial da União (DOU) Desta quarta-feira, 17, o suplemento não tem registro e a origem dele é desconhecida.

“O produto é fabricado por empresa de origem desconhecida e vendido pela internet, com promessas de efeitos terapêuticos, como controle do açúcar no sangue e redução do estresse e da ansiedade”, informou, em comunicado, a Anvisa.

A mesma medida foi aplicada para todos os suplementos alimentares da marca Top News, conforme resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 16, também por falta de registro e origem desconhecida.

A Anvisa identificou ainda divulgação, na internet, de alegações terapêuticas dos suplementos da marca, como afirmar que o produto “controla diabetes e colesterol” ou “alivia sintomas de gastrite”.

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Desde 2018, a agência mantém regras específicas para suplementos. Além de contar com uma lista de ingredientes autorizados e normas de rotulagem, esses produtos devem ser registrados e não podem se apresentar como se fossem remédios.

A agência veda que produtos não classificados como medicamentos façam “alegações de saúde que façam referência à cura ou prevenção de doenças”, conforme diretriz estabelecida em 1999.

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“Suplementos alimentares não são medicamentos e, por isso, não servem para tratar, prevenir ou curar doenças. Os suplementos são destinados a pessoas saudáveis. Sua finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação”, informa, em perguntas e respostas sobre o tema, a Anvisa.

Também foi proibida a venda e uso do produto “Óvulos Ozonizados Ozon Prime”. Vendido por R$ 175,80 na internet, o produto é apresentado como um tratamento para restabelecer a saúde vaginal, auxiliando em casos de candidíase, vulvovaginite, corrimentos e regeneração de tecidos da mucosa íntima.

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Segundo a Anvisa, eles são “produzidos por empresa não identificada e sem registro, notificação ou cadastro na agência”.

Recomendações ao comprar um suplemento alimentar

A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:

Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você

ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis

adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados

consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações

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