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Saúde

Suplementos alimentares sem registro são proibidos pela Anvisa

Além de origem desconhecida, produtos exibiam supostos benefícios terapêuticos, o que não é permitido; saiba o que observar antes de comprar suplementos

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 11h03 | Atualizado em 18 jun 2026, 11h02
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Suplementos alimentares sem registro são proibidos pela Anvisa Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou que o suplemento alimentar em cápsulas da marca Glamorous Fire deve ser apreendido e proibiu a distribuição, venda, propaganda e uso do produto. De acordo com resolução da agência, publicada no Diário Oficial da União (DOU) Desta quarta-feira, 17, o suplemento não tem registro e a origem dele é desconhecida.

“O produto é fabricado por empresa de origem desconhecida e vendido pela internet, com promessas de efeitos terapêuticos, como controle do açúcar no sangue e redução do estresse e da ansiedade”, informou, em comunicado, a Anvisa.

A mesma medida foi aplicada para todos os suplementos alimentares da marca Top News, conforme resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 16, também por falta de registro e origem desconhecida.

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A Anvisa identificou ainda divulgação, na internet, de alegações terapêuticas dos suplementos da marca, como afirmar que o produto “controla diabetes e colesterol” ou “alivia sintomas de gastrite”.

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Desde 2018, a agência mantém regras específicas para suplementos. Além de contar com uma lista de ingredientes autorizados e normas de rotulagem, esses produtos devem ser registrados e não podem se apresentar como se fossem remédios.

A agência veda que produtos não classificados como medicamentos façam “alegações de saúde que façam referência à cura ou prevenção de doenças”, conforme diretriz estabelecida em 1999.

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“Suplementos alimentares não são medicamentos e, por isso, não servem para tratar, prevenir ou curar doenças. Os suplementos são destinados a pessoas saudáveis. Sua finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação”, informa, em perguntas e respostas sobre o tema, a Anvisa.

Também foi proibida a venda e uso do produto “Óvulos Ozonizados Ozon Prime”. Vendido por R$ 175,80 na internet, o produto é apresentado como um tratamento para restabelecer a saúde vaginal, auxiliando em casos de candidíase, vulvovaginite, corrimentos e regeneração de tecidos da mucosa íntima.

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Segundo a Anvisa, eles são “produzidos por empresa não identificada e sem registro, notificação ou cadastro na agência”.

Recomendações ao comprar um suplemento alimentar

A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:

  • Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você
  • Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis
  • Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados
  • Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações
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Detergentes, Ozempic e mais: por dentro das operações da Anvisa

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