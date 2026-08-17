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Saúde

Subir escadas é mesmo um bom exercício: estudo aponta queda no risco de morte precoce

Pesquisadores avaliaram dados de mais de 480 000 pessoas entre 35 e 84 anos; redução atingiu 39% para risco de morte por problema cardiovascular

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 17h55
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Subir escadas é opção para incluir exercícios na vida de pessoas sem tempo ou sem acesso a academias, dizem pesquisadores (Foto: GI/Getty Images)
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Entre escadas e o elevador, a segunda opção acaba sendo a preferência da maioria das pessoas. Para quem segue recomendações médicas e pensa em longevidade, a recomendação é encarar os degraus. Um estudo realizado pela Universidade de East Anglia e pelo Hospital Universitário de Norfolk e Norwich (NNUH, na sigla em inglês) mostrou que pessoas que sobem escadas com frequência têm o risco de morte por problemas cardíacos reduzido em 39%, efeito também encontrado na diminuição da probabilidade de morte precoce por qualquer causa, onde o índice foi de 24%.

Os pesquisadores avaliaram dados de mais de 480 000 pessoas entre 35 e 84 anos presentes em nove estudos robustos que permitiram uma análise de um tempo médio de 14 anos. Mais da metade dos participantes era do sexo feminino.

“Após reunir os resultados de mais de 450 000 participantes, encontramos uma associação consistente entre subir escadas e um menor risco de morte cardiovascular e mortalidade geral”, explica, em comunicado, Sophie Paddock, membro da Escola de Medicina de Norwich da UEA e médica residente em cardiologia no NNUH.

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Pesquisar sobre o ato de subir escadas traz um olhar sobre questões normalmente alegadas por quem não pratica atividades físicas, como falta de tempo, não gostar de academia ou mesmo a falta de acesso a locais seguros para prática de caminhada ou outros exercícios.

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“Ao contrário de ir à academia ou fazer exercícios, subir escadas é algo que você pode facilmente encaixar no seu dia a dia, em casa, no trabalho ou quando estiver fora. É uma boa opção para pessoas que não têm muito tempo ou fácil acesso a exercícios”, afirma Paddock.

Lances de escada

O número certo de lances de escada que impactam positivamente na saúde ainda é objeto de estudo. Os pesquisadores encontraram referências a seis lances por dia, o que já pode afastar mesmo as pessoas mais empenhadas.

“Alguns dos estudos que analisamos mostraram que quanto mais escadas subidas, maiores os benefícios para a saúde. Mas mesmo pequenas mudanças tiveram um impacto mensurável”, tranquiliza a médica.

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Então, se poucos degraus são benéficos, pode ser uma boa escolha deixar o botão do elevador de lado em casa e no trabalho pensando na saúde cardiovascular e redução do risco de morte.

“Incentivar as pessoas a usar as escadas em locais de trabalho, edifícios públicos e residências pode fazer parte de uma estratégia mais ampla para reduzir as doenças cardiovasculares em nível populacional”, afirma Vassilios Vassiliou, professor da Faculdade de Medicina de Norwich da UEA.

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Subir escadas é exercício para todos?

Como é de se imaginar, nem todos poderão adotar as escadarias como alternativa para se exercitar. Pessoas com dificuldades de mobilidade e problemas de articulação devem seguir recomendações dos médicos que as acompanham antes de aderir aos exercícios e tomar os devidos cuidados com as escadas.

Para os demais, subir alguns andares pode fazer bem.

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