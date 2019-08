São Paulo confirma primeira morte por sarampo no estado

A Secretaria Estadual da Saúde confirmou nesta quarta-feira, 28, a primeira morte por sarampo no estado de São Paulo. O óbito foi registrado na capital paulista. A vítima é um homem de 42 anos, sem registro de imunização. Ainda não há mais detalhes do caso.

De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, o estado tem 2.457 casos da doença. A maior parte deles (66%) se concentra na capital paulista, que tem 1.637 pessoas contaminadas pela doença.

Campanha de vacinação em São Paulo

Diante do surto, a prefeitura de São Paulo decidiu prorrogar a campanha de vacinação contra sarampo para jovens de 15 a 29 anos e bebês de 6 meses a um ano de idade até o dia 31 de agosto. A recomendação é de que todas as pessoas incluídas nesses grupos se imunizem, independentemente de já terem tomado as duas doses da vacina anteriormente.

As crianças são a população mais vulnerável, e representam cerca de 13% do total de casos registrados em São Paulo. A aplicação dessa dose, chamada “dose zero”, visa proteger as crianças e não será contabilizada no calendário nacional de vacinação da criança. Ou seja, os pais ou responsáveis também deverão levar as crianças aos postos para receber a tríplice viral (que protege contra sarampo, rubéola e caxumba) aos 12 meses e novamente aos 15 meses para aplicação do reforço com a tetraviral, que protege também contra varicela (catapora)

O Programa de Imunização prevê que crianças e adultos, com idade entre um ano a 29 anos, devem ter pelo menos duas doces da vacina contra o sarampo. Acima desta faixa, até 59 anos, é preciso ter pelo menos uma dose. Não há indicação para pessoas com mais de 60 anos, pois esse público potencialmente teve contato com o vírus, no passado.

As pessoas que tiverem dúvidas quanto à imunização adequada devem procurar um posto de vacinação, de preferência com a carteira vacinal, para que um profissional verifique a necessidade de aplicação da dose.

Lista de municípios com casos confirmados de sarampo em São Paulo:

Agudos

Americana

Aparecida

Araçariguama

Arthur Nogueira

Atibaia

Barueri

Bauru

Birigui

Biritiba-Mirim

Caçapava

Cajamar

Caieiras

Campinas

Carapicuíba

Catanduva

Cotia

Diadema

Embu

Embu-Guaçu

Fernandópolis

Ferraz de Vasconcelos

Franca

Francisco Morato

Franco da Rocha

Getulina

Guararema

Guaratinguetá

Guarulhos

Hortolândia

Indaiatuba

Itapecerica da Serra

Itapetininga

Itapevi

Itaquaquecetuba

Itu

Itupeva

Jacareí

Jaguariúna

Jales

Jandira

João Ramalho

José Bonifácio

Jundiaí

Limeira

Louveira

Macedônia

Mairiporã

Mariápolis

Marília

Mauá

Meridiano

Mogi das Cruzes

Olímpia

Osasco

Paulínia

Penápolis

Pedro de Toledo

Peruíbe

Piedade

Piracaia

Pirassununga

Pindamonhangaba

Poá

Praia Grande

Presidente Epitácio

Presidente Venceslau

Ribeirão Pires

Ribeirão Preto

Rio Grande da Serra

Santa Isabel

Santana de Parnaíba

Santo André

Santos

São Bernardo do Campo

São Caetano do Sul

São Carlos

São José do Rio Preto

São José dos Campos

São Paulo – Capital

Sertãozinho

Sorocaba

Sumaré

Suzano

Taboão da Serra

Taquaritinga

Taubaté

Vinhedo

Votuporanga

Sarampo

O sarampo é uma doença altamente contagiosa – se dez pessoas não imunizadas tiverem contato com uma pessoa infectada, nove vão adoecer. A transmissão ocorre de forma direta, de pessoa para pessoa, por meio de contato com secreções expelidas pela fala, tosse e/ou espirro.

Os sintomas incluem indisposição inicial (com duração de três a cinco dias), febre alta (acima de 38,5 graus), mal-estar, coriza, conjuntivite, tosse, falta de apetite e exantema (erupções cutâneas vermelhas). Nesse período, manchas brancas podem ser observadas na face interna das bochechas. Já as manchas vermelhas na pele aparecem inicialmente atrás da orelha e se espalham para a rosto, pescoço, membros superiores, tronco e membros inferiores.

O sarampo apresenta complicações que, em casos graves, podem até mesmo levar à morte, particularmente em crianças desnutridas e menores de 1 ano de idade. Entre as complicações estão: otite média aguda, pneumonia bacteriana, laringite e laringotraqueite. Em casos mais raros, há manifestações neurológicas, doenças cardíacas, miocardite, pericardite e panencefalite esclerosante subaguda (complicação rara que acomete o sistema nervoso central após sete anos da doença).

Segundo o Ministério da Saúde, as complicações do sarampo podem deixar sequelas, especialmente se contraído na infância, incluindo cegueira, surdez, diminuição da capacidade mental e retardo do crescimento.

Como não existe tratamento específico para a doença, é necessário prevenir-se por meio da imunização. A vacina é segura e eficaz.