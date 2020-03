SP anuncia cura de paciente internado por coronavírus

Nesta sexta-feira (13), o infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingenciamento do Novo Coronavírus em São Paulo, anunciou que um paciente que estava internado com a infecção no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, está curado. Trata-se da primeira cura de um caso grave da doença no país. A identidade do paciente não foi divulgada.

“Teve alta o primeiro caso de internação de um brasileiro em um hospital brasileiro. Não importa se é o caso 1 ou 2 ou 3 ou 4”, disse Uip.

O estado de São Paulo tem 56 casos confirmados de coronavírus e já apresenta transmissão comunitária do vírus. O termo é usado quando não é possível rastrear a origem, ou seja, quem foi a fonte de contaminação de determinada pessoa. Isso representa um segundo momento na transmissão do coronavírus, pois indica que já tem circulação interna do vírus no país.