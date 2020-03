O apelo de Guedes ao Congresso e o avanço do coronavírus do Brasil

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Três poderes EP33 00:00 37:33



No episódio da semana, os colunistas Augusto Nunes, Dora Kramer e Ricardo Noblat discutem o tema da reportagem de capa: a cobrança de Paulo Guedes por união entre o governo e o Legislativo contra a crise econômica. O objetivo do ministro da Economia é que as reformas tributária e administrativa sejam aprovadas.

Para Nunes, o pânico em relação ao turbilhão do momento é “exagerado”, mas não há como prever o desenrolar dos acontecimentos. “É preciso que o Congresso pense nos brasileiros”, resume. Já Noblat acredita que o entendimento entre Poderes pode até ocorrer de maneira pontual, por conta dos efeitos do coronavírus, mas que possivelmente será desfeito. “O clima é de desarmonia”, afirma.