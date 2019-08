Sarampo: Brasil tem 2.331 casos confirmados da doença

Nesta quarta-feira, 28, o Ministério da Saúde anunciou 2.331 casos confirmados de sarampo no país entre 2 de junho e 24 de agosto. No mesmo período, foram notificados 14.480 casos suspeitos no país. Destes, 2.331 (16%) foram confirmados, 10.855 (75%) estão em investigação e 1.294 (9%) foram descartados.

O número de casos confirmados é 26% maior do que o boletim anterior, divulgado na última terça-feira, 20. O surto da doença também avançou para dois novos estados em relação ao último levantamento: Santa Catarina e Distrito Federal. Portanto, 13 estados apresentam surtos da doença. São eles: São Paulo (2.299), Rio de Janeiro (12), Pernambuco (5), Santa Catarina (4), Distrito Federal (3), Bahia (1), Paraná (1), Maranhão (1), Rio Grande do Norte (1), Espírito Santo (1), Sergipe (1), Goiás (1) e Piauí (1). O coeficiente de incidência da doença foi de 5% por 100.000 habitantes.

Nesta tarde, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo anunciou a primeira morte provocada pelo sarampo no estado desde 1997. O óbito aconteceu na capital paulista. A vítima, um homem de 42 anos, não tinha registro de vacina contra a doença.

O Ministério da Saúde informou que começou a enviar nesta semana, 1,6 milhão de doses extras da vacina tríplice viral (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola) a todos os estados, para garantir a dose extra contra o sarampo em todas as crianças de seis meses a 11 meses e 29 dias. Ao todo, 2,9 milhões de crianças ainda não receberam a chamada ‘dose zero’, que deve ser administrada de forma adicional às doses previstas no calendário vacinal.