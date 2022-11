Remédio para obesidade pode auxiliar jovens a perder peso

O medicamento semaglutide, usado no tratamento de adultos com obesidade ou sobrepeso, também pode ajudar adolescentes a perderem peso e ter corações mais saudáveis, diz um estudo publicado no New England Journal of Medicine e apresentado na Obesity Week 2022.

Em um ensaio clínico internacional de terceira fase, adolescentes com obesidade que receberam o remédio uma vez por semana, tiveram uma diminuição de 16,1% em seu índice de massa corporal (IMC), comparados com aqueles que tomaram placebo.

“As taxas de obesidade estão aumentando, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo”, disse a autora da pesquisa, Silva Arslanian, professora de Pediatria na Faculdade de Medicina da Universidade de Pittsburgh. “Normalmente, fazemos recomendações de estilo de vida: coma mais vegetais; não coma frituras; não beba refrigerante. Mas, infelizmente, vivemos em um ambiente muito promotor de escolhas alimentares não saudáveis, então pode ser muito difícil fazer essas mudanças”.

A semaglutida é uma droga para obesidade que imita um hormônio chamado peptídeo-1, semelhante ao glucagon, para atingir áreas do cérebro que diminuem o apetite e melhoram o controle da alimentação. Em 2021, este medicamento foi aprovado pela Food and Drugs Administration (FDA), agência regulatória dos Estados Unidos, para controle de peso crônico em adultos com obesidade ou sobrepeso.

Para avaliar se a semaglutida também é eficaz em jovens, os pesquisadores inscreveram 201 adolescentes com idade entre 12 e 18 anos com obesidade e sobrepeso em vários centros. Os participantes receberam injeções subcutâneas uma vez por semana de semaglutida 2,4 mg ou placebo, e todos receberam intervenção simultâneas no estilo de vida, como aconselhamento sobre nutrição saudável e atividade física, durante o estudo.

Após 68 semanas, 72,5% dos participantes da semaglutida alcançaram pelo menos 5% de perda de peso em comparação com apenas 17% dos que receberam placebo. “Os resultados são surpreendentes”, disse Arslanian, que também é diretor do Centro de Pesquisa Clínica e Translacional Pediátrica. “Para uma pessoa que tem 1,50m de altura e pesa 110 quilos, a redução média no IMC equivale a perder cerca de 18 quilos.”

A obesidade afeta uma em cada cinco crianças e adolescentes em todo o mundo. Esta doença crônica está ligada à diminuição da expectativa de vida e maior risco de desenvolver problemas de saúde graves, como diabetes tipo 2, doenças cardíacas, doença hepática gordurosa não alcoólica, apneia do sono e certos tipos de câncer. Adolescentes com obesidade também são mais propensos a ter depressão, ansiedade, baixa autoestima e outros problemas psicológicos.

A análise também mostrou que os participantes tiveram melhorias nos fatores de risco cardiovascular, menos açúcar no sangue, menor colesterol e triglicerídeos, em comparação ao grupo placebo. Os pesquisadores observam que este é o primeiro medicamento para obesidade a ser associado a essas melhorias na qualidade de vida dos adolescentes.

