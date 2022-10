Qual a melhor dieta e o melhor treino para mulheres obesas?

Tanto a Alimentação com Restrição de Tempo (TRE) quanto o Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (HIIT) demonstraram melhorar a saúde cardiometabólica em mulheres com excesso de peso e em risco de doenças graves. É o que sugere um estudo randomizado e controlado, que ao testar a combinação das duas abordagens, demonstrou ser mais eficaz do que qualquer uma delas realizada de forma isolada.

Os resultados, publicados na revista Cell Metabolism na terça-feira, 4, mostram ainda que a junção da dieta e treino não só melhorou o controle glicêmico médio de longo prazo em comparação com um grupo de controle sem intervenção, como também induziu a reduções duas vezes maiores na massa gorda e na área de gordura visceral.

“Essa descoberta destaca a importância de mudar os hábitos alimentares e de atividade física para indivíduos que desejam melhorar rapidamente sua saúde e diminuir o risco de doenças”, diz a autora Trine Moholdt, chefe do Grupo de Pesquisa em Exercício, Saúde Cardiometabólica e Reprodução da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia (NTNU). .

O estudo teve quatro grupos: aqueles que somente seguiam o HIIT, a TRE, a combinação entre os dois e um grupo controle. Das 131 mulheres inscritas, todas tinham sobrepeso ou obesidade e fatores de risco para problemas cardiometabólicos como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. TRE foi definida para consumir todas as calorias diárias dentro de 10 horas. O HIIT foi utilizado como exercício realizado a 90% da frequência cardíaca máxima durante 35 minutos, três vezes por semana.

Outra coisa importante foi que alta a adesão ao estudo. De acordo com Kamilla La Haganes, estudante de doutorado na NTNU e membro do grupo de estudo. “As taxas de adesão às recomendações gerais de estilo de vida são baixas e nossas estratégias de exercícios e dieta podem servir como uma alternativa”. Após a conclusão da pesquisa, 18 participantes do grupo controle optaram por experimentar uma das intervenções do estudo.

“Recomendamos esse tipo de programa para pessoas que desejam ter uma maneira relativamente simples de mudar hábitos alimentares e de exercícios para melhorar sua saúde”, diz Moholdt. “A TRE é um método menos tedioso e eficiente em termos de tempo para perder peso em comparação com a contagem diária de calorias, e o HIIT é tolerável e seguro para indivíduos anteriormente sedentários, além de ser concluído em um tempo de 30 a 40 minutos”.