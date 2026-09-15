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Saúde

Poviztra é a mesma caneta emagrecedora do Wegovy, só que mais barata?

Dúvida é comum em meio à chegada de novos tratamentos para obesidade; entenda o que muda ou não muda na fórmula e no preço

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 07h00 | Atualizado em 15 set 2026, 07h18
Caixa branca e vermelha de Poviztra 0,5 mg, semaglutida 1,34 mg/mL, para uso semanal, e uma caneta injetora branca com detalhes rosa, refletidas em superfície branca
Poviztra: remédio é fruto de parceria entre Novo Nordisk e Eurofarma (./Reprodução)
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Poviztra é a mesma caneta emagrecedora do Wegovy, só que mais barata? Priorizar nos meus resultados Google

Ele chegou às farmácias com uma pergunta quase colada na embalagem: seria o Poviztra a versão econômica do Wegovy? A dúvida é legítima — e a resposta, mais interessante do que o rótulo sugere.

Comecemos pelo essencial. Poviztra e Wegovy carregam exatamente a mesma molécula: a semaglutida, o análogo de GLP-1 que reorganizou o tratamento da obesidade nos últimos anos.

E há um detalhe que costuma passar despercebido: trata-se de um medicamento biológico, produzido a partir de organismos vivos por biotecnologia. Não é um genérico nem um similar. É o mesmo remédio, do mesmo fabricante original, a Novo Nordisk — a mesma caixa, a mesma caneta, o mesmo conteúdo —, só que disponibilizado pela Eurofarma. O preço, de fato mais acessível, não altera nada disso.

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Mas seria um erro reduzir essa história a uma etiqueta de preço. O ponto que merece nossa atenção é outro, e mais profundo.

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O que torna o Poviztra confiável não é ser barato, e sim ser um medicamento original, de referência, aprovado pela Anvisa.

Cada etapa do tratamento importa. As doses sobem de forma gradual e escalonada até a manutenção habitual de 2,4 mg por semana. E, em 2026, a Anvisa liberou uma dose de manutenção de até 7,2 mg semanais para casos selecionados, sempre com respaldo científico e critérios claros. Nada disso é improviso. Cada micrograma passou por estudos, ensaios clínicos e escrutínio regulatório antes de chegar à caneta que o paciente aplica em casa.

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Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

Faço questão de sublinhar esse contraste porque o mercado do emagrecimento é fértil em atalhos. Fórmulas manipuladas com semaglutida, produtos importados por vias irregulares e promessas de “o mesmo efeito por menos” circulam com desenvoltura. O problema é que “mais barato” e “seguro” não são sinônimos. Sem controle de pureza, de dose e de fabricação, o que se economiza em reais pode custar caro em saúde.

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Então, o Poviztra é o Wegovy mais barato? Em certo sentido, sim: é a mesma semaglutida, do mesmo fabricante, a um preço mais acessível. Mas essa é a pergunta pequena. A grande é outra: o que você está colocando no seu corpo é original, aprovado e monitorado?

Tratar a obesidade é um ato médico sério e de longo prazo. O melhor remédio não é o mais barato nem o mais caro; é aquele que une eficácia comprovada, segurança regulatória e acompanhamento profissional. E, sim, o preço abriu a porta, e a travessia é guiada pela ciência.

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