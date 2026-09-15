Poviztra é a mesma caneta emagrecedora do Wegovy, só que mais barata?
Dúvida é comum em meio à chegada de novos tratamentos para obesidade; entenda o que muda ou não muda na fórmula e no preço
Ele chegou às farmácias com uma pergunta quase colada na embalagem: seria o Poviztra a versão econômica do Wegovy? A dúvida é legítima — e a resposta, mais interessante do que o rótulo sugere.
Comecemos pelo essencial. Poviztra e Wegovy carregam exatamente a mesma molécula: a semaglutida, o análogo de GLP-1 que reorganizou o tratamento da obesidade nos últimos anos.
E há um detalhe que costuma passar despercebido: trata-se de um medicamento biológico, produzido a partir de organismos vivos por biotecnologia. Não é um genérico nem um similar. É o mesmo remédio, do mesmo fabricante original, a Novo Nordisk — a mesma caixa, a mesma caneta, o mesmo conteúdo —, só que disponibilizado pela Eurofarma. O preço, de fato mais acessível, não altera nada disso.
Mas seria um erro reduzir essa história a uma etiqueta de preço. O ponto que merece nossa atenção é outro, e mais profundo.
O que torna o Poviztra confiável não é ser barato, e sim ser um medicamento original, de referência, aprovado pela Anvisa.
Cada etapa do tratamento importa. As doses sobem de forma gradual e escalonada até a manutenção habitual de 2,4 mg por semana. E, em 2026, a Anvisa liberou uma dose de manutenção de até 7,2 mg semanais para casos selecionados, sempre com respaldo científico e critérios claros. Nada disso é improviso. Cada micrograma passou por estudos, ensaios clínicos e escrutínio regulatório antes de chegar à caneta que o paciente aplica em casa.
Faço questão de sublinhar esse contraste porque o mercado do emagrecimento é fértil em atalhos. Fórmulas manipuladas com semaglutida, produtos importados por vias irregulares e promessas de “o mesmo efeito por menos” circulam com desenvoltura. O problema é que “mais barato” e “seguro” não são sinônimos. Sem controle de pureza, de dose e de fabricação, o que se economiza em reais pode custar caro em saúde.
Então, o Poviztra é o Wegovy mais barato? Em certo sentido, sim: é a mesma semaglutida, do mesmo fabricante, a um preço mais acessível. Mas essa é a pergunta pequena. A grande é outra: o que você está colocando no seu corpo é original, aprovado e monitorado?
Tratar a obesidade é um ato médico sério e de longo prazo. O melhor remédio não é o mais barato nem o mais caro; é aquele que une eficácia comprovada, segurança regulatória e acompanhamento profissional. E, sim, o preço abriu a porta, e a travessia é guiada pela ciência.