Por que os jovens têm cabelos brancos?

Mais comum em pessoas com mais de 40 anos, os fios brancos podem aparecer de forma precoce antes dos 20 anos de idade. Recentemente, a cantora Marília Mendonça, de 24 anos, surpreendeu os fãs ao compartilhar uma foto do seu primeiro fio branco. No ano passado, a cantora Anitta, levou um susto ao descobrir um fio branco aos 25 anos de idade.

Mas, por que isso acontece? “A canície pode ocorrer de forma precoce por genética ou ou estar relacionada a déficits nutricionais (como de vitamina B12) ou patologias (vitiligo, alopecia areata, alterações da tireoide). A forma familiar não oferece qualquer risco à saúde. Quando isso acontece, é importante procurar um dermatologista para exame e diagnóstico.”, explica Paola Pomerantzeff, dermatologista membro da SBD.

Quem tem fios brancos antes dos 30 anos provavelmente carrega uma alteração no gene IRF4 que faz com que os grisalhos apareçam precocemente. O gene é responsável por regular a produção de melanina e, consequentemente, dar cor aos cabelos. Além da genética, fatores externos como alimentação, nível de stress, poluição e exposição excessiva a raios solares podem elevar a quantidade de radicais livres que comprometem a síntese de melanina e consequentemente levam a canície.

Veja as principais dúvidas sobre o assunto.

Por que o cabelo fica branco?

“Em cada folículo piloso há células que se chamam melanócitos. Esses melanócitos produzem melanina, pigmento responsável pela cor dos cabelos (assim como na pele). Quanto maior a quantidade de pigmento produzida, mais escuro será o fio de cabelo da pessoa. Na maioria das pessoas, entre a terceira e a quarta décadas de vida, se inicia o processo de envelhecimento, com a diminuição da produção de melanina por esses melanócitos. Essa perda da função dos melanócitos é progressiva, ao longo de alguns anos. Quando o melanócito deixa de funcionar totalmente e para de produzir melanina, o fio passa a crescer totalmente branco (sem nenhum pigmento). Esse processo, que ocorre naturalmente, é conhecido como canície capilar.”, explica Paola.

Com que idade isso geralmente acontece?

Em geral a canície se inicia entre 35-45 anos para os caucasianos, entre 45-55 anos para os orientais e após os 55 anos para os negros. Como o principal fator determinante no surgimento dos cabelos brancos é a genética, filhos de pais com canície precoce também tendem a ter seus fios brancos com início acelerado.

É possível prevenir o processo?

Se o motivo for genético, não. Mas se a causa forem fatores externos, sim. “Evitar o tabagismo, a exposição solar e à poluição são cuidados que devem ser tomados para prevenir o envelhecimento dos fios, pois são fatores que levam ao estresse oxidativo. O estresse é reconhecido como um liberador de mensageiros pró-inflamatórios, o que pode piorar o processo de estresse oxidativo e acelerar o embranquecimento dos fios. Isso acontece em situações de estresse contínuo, por exemplo pessoas que passam por um período de estresse e ansiedade por dois ou três anos, por conta do trabalho e do estilo de vida. Com isso, os cabelos grisalhos aparecem antes do previsto”, diz a dermatologista Claudia Marçal, da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

E retardar?

Segundo Claudia, existem inúmeras pesquisas buscando retardar o processo de embranquecimento dos fios ou até revertê-lo. “Algumas linhas já fazem uso de uma substância chamada de Greyverse, que é o primeiro peptídeo biomimético do Alfa-MSH, um hormônio estimulante dos melanócitos (células produtoras do pigmento que dá cor ao cabelo) e que atua no gene MC1-R (encontrado no melanócito e que tem a função de ativar a produção de melanina, promovendo assim o aumento da pigmentação ao mesmo tempo em que diminui o estresse oxidativo do bulbo capilar). Dessa forma, o ativo atua no tratamento dos fios brancos, devolvendo sua pigmentação natural progressivamente.”, explica a especialista.

Por que alguns fios nascem coloridos e ficam brancos?

Um fio “colorido” pode “cair preto” e “nascer branco”, ou pode estar crescendo, não cair, e ter a diminuição da melanina. Assim, em determinado momento, passar a ser branco e o fio ficará com duas cores: a metade mais comprida preta e a metade mais próxima ao couro cabeludo, branca.

A partir do momento que um fio fica branco, ele crescerá sempre dessa cor?

“Se o embranquecimento for causado pelo envelhecimento natural, sim, ele sempre será branco. Porém, se ele for branco devido a um distúrbio metabólico/nutricional, como é o caso da deficiência de vitamina B12, ele poderá voltar a ser colorido após a correção do distúrbio em questão (nesse caso após a reposição e normalização dos níveis de vitamina B12).”, explica Paola.

Se eu arrancar um fio branco, nascem três no lugar?

“Existe um mito que diz que se você arrancar um fio branco de cabelo, nascerão 7 (ou 10) fios brancos no lugar. Isso não é verdade”, diz Paola. Ao arrancar um fio de cabelo, nascerá outro no mesmo lugar seja branco ou colorido. O ato de arrancar o fio não modifica o melanócito. Porém, cada folículo piloso irá produzir um certo número de fios de cabelo ao longo da vida. Se a pessoa ficar arrancando os fios repetidamente, ela poderá ficar com uma falha naquele local quando o fio deixar de nascer novamente. Portanto, a dermatologista recomenda: “o mais indicado, é evitar esse dano repetido nos folículos, se segurar e não arrancar os fios de cabelos (sejam eles brancos ou não)”.

Algumas pessoas podem ter a impressão de que após arranca um fio branco muitos outros surgiram porque a canície é um processo progressivo. Portanto, até que o fio arrancando cresça novamente, outros fios ao redor podem ter se tornado brancos também. “Mas, isso não teve nenhuma relação com o fio que foi arrancado e sim com o processo natural de envelhecimento dos cabelos.”, ressalta Paola.

Em quanto tempo todos os fios ficarão brancos?

A partir do momento que aparecem os primeiros fios brancos, esses fios aumentarão em número ao longo de anos, de forma progressiva. Existe uma regra que diz que metade da população perderá 50% da cor de seus cabelos aos 50 anos de vida.

O cabelo branco exige algum cuidado específico?

O cabelo branco tende a sofrer mais com os efeitos nocivos da radiação UV, além de ser mais ressecado, mais poroso, com mais tendência a ficar amarelado e mais suscetível à ação dos radicais livres, por isso exige mais cuidados, principalmente com a hidratação e proteção desse fio.

Já existem produtos específicos para cuidar de cabelos brancos. Eles promovem maior hidratação e previnem danos causados pelo estresse oxidativo. É possível também camuflar os fios brancos através do uso de tonalizantes e tinturas, além de sprays e bastões com camuflagem que podem salvar na hora de um evento em que há a necessidade de retocar a raiz. Mas é sempre importante consultar um dermatologista que poderá indicar tratamentos, cosméticos e até mesmo fórmulas orais com vitaminas e ativos para tornar o cabelo mais forte, resistente e menos suscetível à danos e ao envelhecimento.