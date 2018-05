Sete em cada dez jovens deve chegar à meia-idade com o peso acima do ideal. É o que aponta uma pesquisa recente realizada pela Cancer Research UK. A luta contra a balança é um problema que afeta todas as gerações, inclusive os mais novos. A epidemia de obesidadecresce também entre as crianças. Estima-se que, no Brasil, 9,4% das meninas e 12,7% dos meninos estão obesos. A Organização Mundial da Saúde calcula que, até 2022, o número de crianças obesas no mundo deve ultrapassar as crianças abaixo do peso. No programa VEJA Saúde, a repórter Natalia Cuminale entrevista pediatra e nutrólogo Hugo Ribeiro sobre o tema. Acompanhe o programa no Podcast: