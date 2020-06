Planos de saúde deverão cobrir testes de Covid-19, decreta ANS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluiu na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde o teste sorológico para o novo coronavírus. Os exames sorológicos detectam a presença de anticorpos do tipo IgA, IgG ou IgM no sangue do paciente e indicam se já houve infecção.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União, vale partir desta segunda-feira, 29, para planos de saúde nas segmentações ambulatorial, hospitalar (com ou sem obstetrícia) e referência quando o paciente apresentar ou tiver apresentado síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave.

A síndrome gripal é caracterizada por febre, tosse, dor de garganta, coriza ou dificuldade respiratória. Já a síndrome respiratória aguda grave (Srag) é um quadro mais grave, cujos sintomas incluem dificuldade para respirar, pressão persistente no tórax e coloração azulada dos lábios ou rosto.

No início de março, o teste do tipo RT-PCR, que detecta a presença no vírus no organismo e, portanto, uma infecção aguda, já estava incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS desde 12 de março. A inclusão dos testes sorológicos foi tomada em cumprimento a uma decisão judicial.