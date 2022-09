Pfizer entrega ao Brasil primeiro lote de antiviral oral contra a Covid

O Brasil recebeu nesta quinta-feira, 29, 50 mil unidades do antiviral Paxlovid (nirmatrelvir + ritonavir), terapia oral contra a Covid-19 que reduz em até 89% os casos de hospitalizações ou mortes em pacientes com risco de progressão para forma grave da doença.

O medicamento é um inibidor de protease desenvolvido pela Pfizer especificamente para bloquear uma das enzimas responsáveis pela replicação do novo coronavírus, demonstrando, também, consistente atividade antiviral in vitro contra as principais variantes.

Paxlovid foi desenvolvido para ser administrado por via oral, o que facilita o tratamento, devendo ser iniciado até cinco dias do início dos sintomas. As informações sobre a prescrição e dispensação serão coordenadas pelo Ministério da Saúde, mediante documento técnico.

“A Pfizer está honrada por dar mais um passo importante no enfrentamento da pandemia. Da prevenção por meio da vacina contra a Covid-19 ao tratamento com o antiviral, reforçamos nosso compromisso de atuar para salvar vidas e contribuir para solucionar a emergência sanitária mundial provocada pelo SARS-CoV-2”, afirma a presidente da Pfizer Brasil, Marta Díez.

O envio do medicamento faz parte de um acordo assinado com o governo brasileiro que prevê também a entrega de mais 50 mil unidades.

Na América Latina, o Brasil é o terceiro país a receber o tratamento. O medicamento já está sendo ofertado no México e no Panamá. Globalmente, o antiviral já foi distribuído a 43 países, com um total de 30,3 milhões de medicamentos entregues.

Continua após a publicidade