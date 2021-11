Pela primeira vez em 15 meses, Japão não registra mortes por Covid-19

Domingo 7, foi a primeira vez em mais de 15 meses que o Japão não registrou morte por Covid-19. Novos infectados, foram 157. Os números, assim como a queda drástica de novos casos e óbitos no país, se devem ao avanço da vacinação: atualmente, mais de 78% da população tomou a primeira dose do imunizante contra a doença e 73% completou o esquema vacinal, com duas aplicações ou dose única.

O Japão chegou a contabilizar mais de 25 mil novos casos em 20 de agosto, quando ocorreram as Olimpíadas de Tóquio, com a rápida disseminação da variante delta, altamente contagiosa. O recorde de mortes foi em 18 de maio, data na qual o país comunicou 216 óbitos em 24 horas.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Japão registrou 1,7 milhão de casos e 18,3 mil vítimas da Covid-19. Em números proporcionais, tem 13,6 mil infectados e 145 mortes por milhão de habitantes. A média mundial é de 31,7 mil e 641, respectivamente.