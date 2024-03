Ozempic tem onda de falsificações e até versão em chá; veja riscos

O sucesso do Ozempic e demais medicamentos com o princípio ativo semaglutida tem causado um movimento crescente de falsificação do fármaco e de oferta de versões que se apropriam do nome comercial da droga para se apresentar como uma opção de tratamento eficaz para o emagrecimento. Nesse mercado, principalmente no meio virtual, são vendidas cápsulas de “Ozempic natural” e até “chá Ozempic” a preços que variam de R$ 19,90 a R$ 198,90. Em nota, a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk diz que não fornece a molécula, da qual é detentora da patente, e alerta que produtos irregulares não oferecem segurança e eficácia.

Desde o ano passado, Áustria, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e Brasil tiveram episódios de falsificação do medicamento, indicado para diabetes tipo 2 e obesidade, mas que virou uma febre entre celebridades e influencers pelo potencial de levar à redução do peso. Erroneamente chamado de “caneta emagrecedora”, o remédio age no eixo cérebro-intestino, regulando a saciedade e o apetite.

Nas opções “naturais” vendidas na internet em farmácias de manipulação, “sensação de saciedade”, “diminuição do peso corporal”, “redução da vontade de comer doce” e “aumento do hormônio GLP-1” são os benefícios encabeçam os anúncios. Na formulação, há basicamente fitoterápicos

“A Novo Nordisk desconhece a origem das matérias-primas e a forma de fabricação desses produtos. Ademais, a companhia é detentora da patente do princípio ativo semaglutida, de forma exclusiva, até pelo menos o ano de 2026. Assim, não fornecemos ou autorizamos o fornecimento de semaglutida a nenhuma farmácia de manipulação ou outra fabricante”, informou, em nota, a farmacêutica.

Disse ainda que o princípio ativo “não foi desenvolvido, em nenhum lugar do mundo, para uso em cápsulas orais, pellets absorvíveis, fitas ou chip, conforme tem sido divulgado”.

O problema das versões irregulares do remédio é que elas podem ser prejudiciais à saúde. “Os riscos de usar medicamentos falsificados, de origem duvidosa ou em formulações não validadas pela ciência, são imprevisíveis. Podem ir desde falta do efeito esperado até reações adversas não previstas e potencialmente graves e irreversíveis, diz Paulo Miranda, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). “Qualquer outra forma de uso não tem a segurança nem a mesma eficácia do remédio. Então, todo cuidado na oferta de medicações de origem obscura deve ser tido, porque a economia financeira pode gerar um grande prejuízo à saúde”, completa.

OMS fez alerta sobre falsificações

No mês passado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou um comunicado sobre os riscos de aquisição das versões adulteradas dos medicamentos com o princípio ativo semaglutida.

“Sabe-se que os produtos médicos falsificados não têm eficácia e/ou causam reações tóxicas. Não são aprovados nem controlados pelas autoridades competentes e podem ter sido produzidos em condições pouco higiênicas por pessoal não qualificado, conter impurezas desconhecidas e podem estar contaminados com bactérias”, informou, em nota.

Ozempic falso no Brasil e em outros países

No fim do ano passado, a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora americana, emitiu comunicado sobre o recolhimento de milhares de unidades falsas do remédio da farmacêutica Novo Nordisk. O órgão constatou que até as agulhas tinham sido adulteradas, algo que compromete ainda mais a segurança das canetas de semaglutida.

“Isso apresenta um risco aumentado de infecção em pacientes que fizerem uso dos produtos falsificados”, disse a agência.

Na ocasião, a FDA relatou que cinco episódios de eventos adversos relacionados com o lote falsificado foram identificados e que os pacientes apresentaram enjoos, vômito, diarreia, prisão de ventre e dores abdominais. Não houve relato de casos graves e os sintomas são semelhantes aos efeitos colaterais da medicação verdadeira.

Em outubro do ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi notificada pela Novo Nordisk sobre a circulação no Brasil de um lote falsificado do Ozempic. Em resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU), a agência divulgou que a farmacêutica informou que não reconhecia o lote LP6F832 como original, o que configura a falsificação. Casos de produtos irregulares já foram relatados no Reino Unido e países da Europa.

Segundo a Anvisa, outro episódio tinha sido notificado no mês de junho, com o lote MP5C960, também informado pela farmacêutica. Em ambos os casos, a agência determinou a suspensão de comercialização do produto.

“Até o momento não foram detectados casos de novos lotes falsificados em 2024, somente os previamente reportados”, informou a Novo Nordisk.

Popularizado por celebridades, que divulgaram erroneamente o medicamento como emagrecedor, lotes falsos do Ozempic foram encontrados na Europa. Também em outubro de 2023, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) emitiu alerta sobre a existência de versões adulteradas das canetas de semaglutida 1 mg com rótulos em alemão e provenientes da Áustria e da Alemanha.

Na Áustria, o produto irregular causou graves problemas para os pacientes. A autoridade sanitária austríaca informou que recebeu relatos de pessoas que foram hospitalizadas por terem apresentado convulsão e hipoglicemia após o uso. “É uma indicação de que o produto continha falsamente insulina em vez do ingrediente ativo semaglutida.”