Os mitos e verdades sobre o Ozempic, medicamento que virou fenômeno

A cada época, seu remédio. Na ânsia por resolver as agruras físicas e psíquicas da humanidade, é histórica e notável a busca de soluções contra as doenças mais prevalentes e preocupantes, que encurtam a qualidade e a expectativa de vida. Foi com essa premissa que as farmacêuticas nortearam suas pesquisas nos últimos 120 anos, trazendo ao mundo medicações para as dores do corpo e da alma — algumas menos, outras mais ruidosas. E assim a população vem desfrutando de princípios ativos que revolucionaram a medicina e marcaram a sociedade, como Aspirina (analgésico), Prozac (antidepressivo), Lipitor (comprimido que abaixa o colesterol) e Viagra (a pílula que combate a impotência sexual). Nos últimos meses, porém, o nome que domina as buscas na internet e os pedidos nas drogarias é um só, Ozempic, droga injetável originalmente criada para o diabetes, mas que tem um bem-vindo e sedutor efeito colateral, o emagrecimento. Sinal dos tempos: a demanda pelas canetas de aplicação semanal vai ao encontro dos números estratosféricos do excesso de peso no planeta e do padrão de beleza disseminado pelas redes sociais.

O Ozempic é o mais famoso membro de uma classe recente de medicamentos, os análogos de GLP-1. Eles imitam o hormônio conhecido por essa sigla que naturalmente é produzido pelo intestino, desencadeando uma cascata de reações bioquímicas por trás da sensação de saciedade, do esvaziamento mais lento do estômago e da liberação otimizada de insulina para captar a glicose no sangue (veja na ilustração). As primeiras injeções, de uso diário, foram desenhadas para quem tem diabetes tipo 2. E o Ozempic mantém essa proposta, mas com aplicação semanal. Só que o poder de eliminar os quilos extras — ação decisiva inclusive para frear o diabetes — caiu nas graças de celebridades e pacientes ávidos por uma prescrição off label. Aí, até quem não estava realmente acima do peso quis tirar proveito para chapar a barriga. Resultado: as vendas do remédio explodiram globalmente.

Os análogos de GLP-1 são, sem dúvida, um trunfo e uma resposta da ciência à pandemia de diabetes e obesidade. Após um hiato de inovações nessa área — com drogas que reduziam no máximo 6% do peso —, eles vieram bater índices superiores a 15%. Aprofundando-se nas pesquisas com a semaglutida (o princípio do Ozempic), o laboratório Novo Nordisk testou e validou uma versão em dosagem diferente especialmente para pessoas com obesidade, o Wegovy. O furor causado pela dupla foi tão grande que houve desabastecimento no mercado americano — e a onda se repetiu no Brasil, onde o Wegovy foi aprovado pela Anvisa, mas ainda não é comercializado. A corrida pelo Ozempic, tantas vezes para fins estéticos, enxugou os estoques das farmácias — situação que provocou a manifestação de entidades médicas, as quais sublinham a necessidade de usar a medicação com indicação baseada nos estudos e acompanhamento profissional. Nesse cenário conturbado, a Novo Nordisk decidiu postergar o lançamento do Wegovy no país, inicialmente previsto para este semestre, para 2024. “Estamos priorizando a segurança dos pacientes que precisam do tratamento continuado em caso de superdemanda e um eventual desabastecimento”, diz Priscilla Mattar, diretora médica da farmacêutica.

Mesmo com os alertas dados, a procura pelo Ozempic não arrefeceu. Segundo a plataforma Consulta Remédios, foi registrado um aumento de 91% nas buscas pelo medicamento nas farmácias neste semestre em comparação ao segundo semestre de 2022. E o imbróglio do mau uso de uma boa ferramenta da medicina ganhou densidade com a difusão do produto e de supostos eventos adversos desencadeados por ele. No mês passado, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou a abertura de uma investigação com a semaglutida e sua antecessora, a liraglutida, após relatos de pensamentos suicidas e de automutilação de três pacientes na Islândia. O elo foi rapidamente refutado tanto pela empresa quanto por autoridades médicas. “Não há plausibilidade para essas alterações de humor, porque o mecanismo de ação não interfere nesse sistema cerebral”, diz Paulo Miranda, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

O monitoramento segue em curso. Outra preocupação — de uma suposta associação com o câncer, vista em experimentos com camundongos — tampouco foi observada em humanos, ao menos por ora. Nem mesmo o que ganhou manchetes como “cara de Ozempic”, com fotos e relatos de pessoas que teriam ficado com feições murchas ou cadavéricas devido ao emagrecimento, se sustenta como efeito colateral direto do remédio.

Nessa seara, é crucial salientar: o que pode ser afirmado sobre a segurança da semaglutida está dentro do escopo dos estudos clínicos e das indicações previstas em bula. Outro ponto seminal é que, para conquistar e manter os resultados desejados na balança e nos exames de sangue, a medicação não faz milagre. Deve compor um plano de medidas que ainda envolve a adesão a uma alimentação balanceada e à prática de exercícios. Não se trata de injeção mágica. No entanto, é inegável que a categoria da semaglutida abriu caminho para uma nova geração de fármacos potentes para emagrecer o planeta. E há uma demanda reprimida aí: hoje, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com obesidade no mundo, estando mais predispostas a diabetes, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Nesse front, a semaglutida não estará sozinha. Medicamentos que interagem com outros hormônios com ações semelhantes ou sinérgicas à do GLP-1, como o GIP e o glucagon, têm exibido resultados ainda mais animadores. Prova recente disso vem de uma pesquisa com a tirzepatida (Mounjaro), da farmacêutica Eli Lilly, que aguarda liberação pela Anvisa e já é comercializada lá fora. Após administração por 84 semanas, ela levou a uma perda de peso média de 26%, índice inédito e muito próximo da cirurgia bariátrica.

No mais recente congresso da Associação Americana de Diabetes (ADA, na sigla em inglês), em junho, foram apresentadas outras inovações, reunindo dois ou mais princípios ativos e demonstrando alta eficácia no emagrecimento. Ou seja, é de esperar que o arsenal contra a obesidade — encorpado há pouco com uma medicação com mecanismo de ação diferente, focada no “comer emocional” (o Contrave, da Merck) — fique ainda mais poderoso. Contudo, é preciso calibrar as expectativas tendo em vista o preço dessas drogas ao chegar ao mercado. “O acesso é um desafio. O Brasil não tem uma política de Estado para obesidade, como ocorreu com HIV e tabagismo”, diz o endocrinologista Carlos Eduardo Barra Couri, pesquisador da USP de Ribeirão Preto. Enquanto já se discute uma possível incorporação de análogos de GLP-1 ao SUS, os estudos com a semaglutida avançam até para outros domínios.

Sim, ela é investigada como tratamento para reduzir gordura no fígado, combater o alcoolismo (o remédio parece minguar a vontade de beber) e enfrentar o Alzheimer. Neste último caso, pesquisas buscam entender e confirmar o efeito da molécula na contenção das placas que se depositam e destroem os neurônios e a cognição. “Ela pode atuar como um antioxidante e anti-inflamatório e evitar esses processos que degeneram o cérebro”, diz o neurologista Ivan Okamoto, do Hospital Israelita Albert Einstein (SP). Fato é que todo medicamento tem efeitos colaterais. A boa notícia é que a ciência não só tem cercado aqueles claramente negativos como colhido frutos com os potencialmente positivos.

Publicado em VEJA de 9 de agosto de 2023, edição nº 2853