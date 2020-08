OMS: crianças a partir de 12 anos devem usar máscara

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou um documento na sexta-feira, 21, com novas recomendações para o uso de máscaras por crianças. De acordo com o órgão, crianças a partir de 12 anos devem seguir as mesmas indicções para uso de máscaras feitas aos adultos, o que inclui a utilização da proteção em especial quando a distância mínima de um metro de outras pessoas não pode ser garantida e em áreas de transmissão generalizada do vírus.

Para crianças de 6 a 11 anos, a indicação é usar a proteção de acordo com o risco de exposição. Os fatores a serem avaliados incluem intensidade da transmissão na área, capacidade da criança usar a máscara, acesso a máscaras, supervisão adequada de um adulto, potencial impacto do uso da máscara na aprendizagem e no desenvolvimento psicossocial da criança e interações que a criança mantém com pessoas de alto risco. Já crianças de até cinco anos não devem ser obrigadas a usar máscaras por questões de segurança.

A nova indicação tem como objetivo ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus. A decisão foi motivada por estudos que sugerem que crianças mais velhas desempenham um papel mais ativo na transmissão do novo coronavírus do que crianças mais novas. No entanto, a OMS e a Unicef ressaltam que são necessários mais dados para entender melhor o papel de crianças e adolescentes na transmissão da Covid-19.

Com Reuters